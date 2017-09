Half ½: iOS-App konvertiert JPEG-Bilder ins platzsparende HEIF-Format

Half ½

Von JPEG zu HEIF

Apple hat auf der WWDC 2017 angekündigt, ab iOS 11 und bestimmten iDevices für Fotos den Bildcodec HEIF/HEIC zu verwenden. Dieser benötigt gegenüber JPEG bei gleicher Qualität wesentlich weniger Speicherplatz. Sowohl das iPhone 7, iPhone 8 als auch das iPhone X werden Fotos automatisch im HEIF-Format aufnehmen. Auch macOS High Sierra 10.13 unterstützt das Format.Doch was tun Nutzer, die ihre alten, in JPEG gespeicherte Fotos zu HEIF konvertieren möchten? Hier kommt die neue Appins Spiel.[banner]verspricht eine einfache Umwandlung vorhandener JPEG-Aufnahmen in das speichereffizientere HEIF-Format. Durchschnittlich spare der Anwender dadurch die Hälfte des ursprünglichen Speicherplatzbedarfs, so die Entwicklerin Christina Statescu. Um ein Bild zu konvertieren, tippt der Nutzer aufNachdem der Konvertierprozess abgeschlossen ist, zeigt, um wieviel Prozent die neu erstellte HEIF-Variante gegenüber der vorherigen Version geschrumpft ist. Der Anwender hat die Wahl, ob er das JPEG-Original löscht oder behält. Die Umwandlung bewirkt einen ganz leichten Qualitätsverlust, der laut ersten Testberichten aber praktisch nicht auffällt . Die Unterstützung von Live Photos soll "bald" als Update nachgeliefert werden.erfordert mindestens iOS 11 und unterstützt alle iPhones und iPads, die mit der aktuellen iOS-Version kompatibel sind. Der Preis beträgt 3,49 Euro (Store: ). Die Mac-Variante unterstützt bislang ausschließlich Videos (HEVC), benötigt mindestens macOS High Sierra (10.13) und kostet 5,49 Euro (Store: ).