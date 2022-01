Jugendliche grenzen "grüne Sprechblasen" aus

Schlechtere Chancen beim Dating

Google wettert gegen Apple

Gerade letzte Woche kam eine neue Studie aus den USA auf, wonach das iPhone unter US-Jugendlichen extrem beliebt ist: 87 Prozent besitzen aktuell ein iPhone, 88 Prozent werden sich als kommendes Handy ein iPhone zulegen. Zumindest auf dem amerikanischen Markt ist man als Teenager mit einem Android-Handy ein echter Exot – und dies könnte mitunter an iMessage liegen.Apple bietet iMessage nur für Apple-Produkte an – nicht mal eine Web-Funktion existiert, um Nachrichten ohne Apple-Gerät zu verfassen, selbst wenn man ein Gerät mit Apfel-Logo besitzt, aber gerade nicht zur Hand hat. Wie bereits aus Dokumenten des Gerichtsverfahrens gegen Epic ans Tageslicht gelang, ist sich Apple sehr wohl der eigenen Vorteile bewusst, keine iMessage-Features für andere Plattformen anzubieten – denn die Funktion hält Nutzer im eigenen Ökosystem.Gegenüber des Wall Street Journals berichten nun einige Jugendliche, dass der Umstieg auf ein Android-Handy tatsächlich zu Ausgrenzung führen kann: Bei einem fast 90-prozentigem Marktanteil nutzen natürlich viele Schüler und Studenten Funktionen, die es so nur im Apple-Kosmos gibt – darunter natürlich iMessage.Die Nachrichten-App zeigt per iMessage übermittelte Nachrichten in Blau an, per gewöhnlicher SMS erhaltene Nachrichten in Grün. So erkennt jeder sofort, über welche Technik eine Nachricht versendet wurde – und hier bedeutet grün meist: Es handelt sich um keinen Apple-Nutzer.Gegenüber dem Wall Street Journal berichten mehrere Jugendliche, dass diese wegen des Wechsels auf Android ausgegrenzt wurden: Beispielsweise berichtet Adele Lowitz, dass in Gruppenchats nach einem Wechsel auf Android sofort gefragt wurde: "Wer ist denn hier grün??". Denn: Nutzt einer der Teilnehmer kein iMessage, wird SMS für den Versandt verwendet – und alle in der Gruppe können keine iMessage-Funktionen verwenden. Dies übe, so Lowitz, einen sehr großen Druck aus, wieder Apple-Produkte zu kaufen.Jocelyn Maher berichtet, dass Kandidaten mit "grüner Sprechblase" deutlich schlechtere Chancen hätten: Wenn ein potenzieller Dating-Kandidat sich per SMS bei ihr meldete, wurde Maher von Freundinnen und ihrer Schwester aufs Korn genommen: "Das ist ja ekelhaft". Apple sorge hier für Ausgrenzung: Blaue Farbe bedeutet Teil meiner Gruppe, Grün weist auf einen Ausgestoßenen hin.Hiroshi Lockheimer, Leiter der Betriebssystementwicklung bei Google, ist schon lange Anhänger von "Rich Communication Services" (kurz RCS): Hierbei handelt es sich um einen Nachfolger der SMS, über welchen sich auch beispielsweise Bilder übertragen lassen.Lockheimer ärgert sich über Apple, dass das iPhone keine RCS-Dienste unterstützt: Dies sei von Apple komplett so gewünscht, um Kunden im Apple-Kosmos zwangsweise zu halten, so Lockheimer. Apple habe zumindest in den USA keinerlei Motivation, auf einen Standard zur Kommunikation zu setzen – zu hoch ist der Marktanteil.