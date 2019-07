Großes Update für Pixelmator Pro: Alle Features in Apples Fotos-App verfügbar

Neuerungen für Zoom- und Zuschneidewerkzeug

Weitere Optimierungen

Die neue Version von Pixelmator Pro bietet als größtes Feature eine umfassende Integration in Apples Fotos-App. Während diverse Bildbearbeitungsprogramme nur bestimmte Features als Drittanbieter-Plugin für die Fotos-Software verfügbar machen, lassen sich fortan alle Werkzeuge und Funktionen von Pixelmator Pro 1.4 Hummingbird in Apples Bilder-App verwenden. Entsprechend ist es nicht mehr nötig, Pixelmator Pro überhaupt zu öffnen, sofern Anwender die Benutzeroberfläche von Fotos bevorzugen.Über Fotos können Nutzer auch Ebenen und andere nicht-destruktive Änderungen in der Fotobibliothek speichern und via iCloud mit anderen Geräten synchronisieren. Zusätzlich stehen in Apples Anwendung alle Tastaturkürzel von Pixelmator Pro zur Verfügung.Außer der umfangreichen Fotos-Erweiterung enthält das jüngste Update von Pixelmator Pro auch weitere neue Features. Das überarbeitete Zoomwerkzeug soll es ermöglichen, in Bildern mühelos zu zoomen und zu scrollen. Zudem erweiterten die Entwickler das Zuschneidewerkzeug um einige Funktionen. Es verfügt fortan über einen Löschmodus zum dauerhaften Entfernen unerwünschter Bildbereiche, neu gestaltete Voreinstellungen und die Option, auf benutzerdefinierte Pixelgrößen zuzuschneiden. Ab der aktuellen Version von Pixelmator Pro sind die Befehle „Vertikal spiegeln“ und „Horizontal spiegeln“ im Zuschneidewerkzeug anwählbar.Die Aktualisierung des Foto-Tools hält auch einige Optimierungen bereit. Mehrschichtige Bilder im PXD-, PXM-, SVG- oder PSD-Format lassen sich per Drag & Drop in bestehende Pixelmator Pro-Dokumente einbinden. PXD-Exporte sollten von nun an zudem eine geringere Dateigröße aufweisen als in früheren Versionen der Anwendung. Die Entwickler haben außerdem die Werkzeuge „Paint“, „Slice“ und „Erase“ neu gestaltet. Bei der Vorlagenauswahl finden Nutzer Gerätekategorien mit Auswahloptionen für iPhone, Mac, Apple Watch und andere Bildschirmgrößen.Pixelmator Pro 1.4 Hummingbird setzt macOS High Sierra (10.13) oder eine neuere Version des Mac-Betriebssystems voraus. Die Anwendung ist im Mac App Store (Link: ) erhältlich. Der Preis beträgt 43,99 Euro.