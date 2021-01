Facebook und WhatsApp reagieren auf Kritik an mangelndem Datenschutz

WhatsApp verspricht „absolut keine Auswirkungen auf deine Privatsphäre“

Facebook erhöht Übersichtlichkeit gespeicherter Daten

Seit einigen Wochen befindet sich das Thema Datenschutz wieder deutlich im Aufwind – was nicht zuletzt an den überaus populären Plattformen Facebook und WhatsApp liegt. Kritiker monieren, dass der Messenger und das Soziale Netzwerk diesen nämlich nicht allzu ernst nehmen – und verweisen beispielsweise auf die Bestrebungen Facebooks, Apples geplantes Anti-Tracking-Feature in Misskredit zu bringen (siehe ). Auch WhatsApp befindet sich zurzeit in der Defensive: Der Messenger wird zukünftig die Daten sämtlicher Nutzer an den Mutterkonzern Facebook weitergeben – eine Widerspruchsmöglichkeit ist mit Ausnahme für den EU-Raum nicht länger vorgesehen. Nun veröffentlichte WhatsApp eine Stellungnahme – Facebook wiederum nimmt in Kürze Änderungen an der App vor, um Anwendern eine übersichtliche Darstellung ausgewählter gespeicherter Informationen zu ermöglichen.WhatsApp teilt bestimmte Daten mit Facebook künftig ohne die Möglichkeit eines Opt-outs. In jenen Ländern, in denen die DSGVO zur Anwendung kommt, kann der Nutzer der Weitergabe seiner Daten allerdings weiterhin widersprechen. Trotzdem scheint sich Verunsicherung breitzumachen, die Anwender nach Alternativen Ausschau halten lässt. So rangieren die Messenger Threema und Signal auf dem ersten Platz der App-Store-Charts – jeweils in den Kategorien der kostenpflichtigen und kostenlosen Anwendungen. WhatsApp sah sich nun dazu veranlasst, zum Thema Datenschutz Stellung zu beziehen – und auf Twitter auf die gegebenen Sicherheitsstandards zu verweisen. Das Unternehmen greift zudem Fragen zur Datenschutzrichtlinie in einem gesonderten FAQ-Bereich auf – und betont, dass deren Aktualisierung „absolut keine Auswirkungen auf deine Privatsphäre hinsichtlich deiner Nachrichten an Freunde oder Familie“ habe.Facebook wird TechCrunch zufolge im Laufe des heutigen Tages eine neue Benutzeroberfläche für den Bereich „Zugriff auf deine Informationen“ in der App vornehmen.Die neue Version des Bereichs ist in acht kachelartigen Kategorien eingeteilt und soll die Navigation durch die eigenen Daten erleichtern. Laut TechCrunch habe Facebook damit auf den Druck Apples hin reagiert. Die verbesserte Darstellung soll zukünftig auch in der Desktop-Version von Facebook Einzug halten.