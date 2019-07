Großer Server-Ausfall bei Apple: Einkäufe in Apple Stores nicht mehr möglich, iCloud ausgefallen, Zahlen per Apple Pay gestört

Aktualisierung 20:05:

Aktualisierung 20:35:

Apple betreibt ein komplexes System von Servern – wie bei jedem Betreiber solcher Größe kommt es von Zeit zu Zeit zu Ausfällen. Am heutigen Abend hat es Apple aber besonders hart getroffen: Nicht nur dass Nutzer mit den meisten iCloud-Diensten Probleme haben, auch Einkäufe in den Apple-Geschäften sollen derzeit weltweit nicht mehr möglich sein.Der App Store, Mac App Store, iMessage, Siri, Maps, Apple Music und kleinere weitere Dienste sind laut Apple nicht betroffen. Aber wer sich wundert, warum sich keine Karten zu Apple Pay hinzufügen lassen oder warum Fotos nicht übertragen werden, sollte einen Blick auf den Apple System Status werfen:Noch ist nicht bekannt, wie lange der Ausfall noch andauern wird – mit Sicherheit wird Apple aber schon eifrig nach dem Fehler suchen.Soeben hat Apple die Status-Seite aktualisiert. Offenbar ist es derzeit auch nicht möglich, per Apple Pay zu bezahlen – Nutzer sollten sich vorsehen, dass an der Kasse nicht mit dem iPhone oder der Apple Watch gezahlt werden kann.Zumindest die Apple-Pay-Probleme will Apple laut der Status-Seite nun im Griff haben.