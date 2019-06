Großer Google-Ausfall riss iCloud und viele andere Anbieter mit

Wenn Google fällt, fallen viele...

Apple betont, dass Google nicht an Daten kommen kann

Als im vorletzten Jahr Amazon weitreichende Probleme mit den Amazon Web Services (AWS) hatte, brach das halbe Internet zusammen – denn kaum ein großer Online-Dienst hat nicht zumindest einige Inhalte auf Amazons verteilter Hosting-Plattform untergebracht. Auch Apple zählt zu Amazons Großkunden, die monatliche Rechnung liegt angeblich bei rund 30 Millionen Dollar. Gestern gab es ebenfalls bei unzähligen Online-Angeboten entweder vollständige Funktionsverweigerung oder zumindest ungewohnt schlechte Performance. Diesmal war aber nicht Amazon, sondern Google dafür verantwortlich. Neben Microsoft Azure ist Google der dritte riesige Akteur auf dem Feld des Cloud-Hostings.Über Stunden hinweg mussten Nutzer unzähliger Webseiten, Online-Diensten als auch Google-eigenen Angeboten Funktionseinschränkungen hinnehmen. Allerdings war auch iCloud stark beeinträchtigt, denn gestern ließen sich iCloud Mail, iCloud Drive, iMessage, Fotos sowie Documents in the Cloud nicht wie gewohnt verwenden. Stattdessen kam es entweder zu sehr niedrigen Übertragungsgeschwindigkeiten oder gar zu Timeouts und dem Abbruch der Synchronisation. Apple hatte Anfang 2018 bestätigt, dass man neben den eigenen Anlagen sowie Azure und AWS auch Googles Plattform verwende.Datenschutzbedenken zerstreute Apple aber direkt und betonte, Google habe keinerlei Möglichkeiten, an die Nutzerdaten zu gelangen. Alle Dateien werden in Chunks aufgesplittet und mit AES-128 verschlüsselt – Metadaten und Schlüssel befinden sich hingegen an ganz anderer Stelle. Bricht jemand erfolgreich in Googles Server ein, so fände er nur unlesbaren Datenmatsch vor. Laut Apple handelt es sich bei den auf Googles Cloud-Plattform ausgelagerten Inhalten um Kontakte, Kalender, Fotos, Videos und in der iCloud gespeicherte Dokumente. Außerdem betonte Apple, man könne auch nicht auf die Identität jener Anwender rückschließen, deren Daten auf Googles Server liegen.