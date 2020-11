„Großer Fortschritt“: Profi-Fotograf äußert sich zum iPhone 12 Pro Max

Großer Sensor im 12 Pro Max

RAW-Bilder zeigen die Stärke des Sensors



Quelle: Bild 1 und 2: Oben iPhone 12 Pro, unten 12 Pro Max. Bild 3: RAW-Aufnahme.Quelle: Sebastiaan de With

Große Fortschritte

Wer möglichst keine Kompromisse bei einem Smartphone eingehen möchte und iOS als Betriebssystem den Vorzug gibt, kommt um das iPhone 12 Pro Max nicht herum: Neben dem aktuell leistungsstärksten Chip in einem Mobiltelefon warten Ceramic Shield, 5G und einige exklusiv für dieses Modell bereitgestellte Features: Das 6,7 Zoll große Display lässt keine Wünsche offen und die Kamera zählt zu den besten, die in einem Smartphone verbaut sind. Der Designer, Fotograf und Entwickler der Kamera-App Halide, Sebastiaan de With, beleuchtet regelmäßig die Leistungsfähigkeit von iPhone-Kameras: Seine Ausführungen sind auch für Laien zumeist leicht verständlich. Nun nimmt er sich des iPhone 12 Pro Max an – und zeigt sich ziemlich begeistert.Das Weitwinkel-Objektiv des aktuellen Apple-Flaggschiffs wartet mit einer größeren ƒ/1.6-Blende und einem um 47 Prozent größeren Sensor auf. Sebastiaan de With nennt in seinem Blog-Beitrag aber noch weitere Merkmale, die das Kamerasystem des Geräts so spannend machen: Dazu zählen eine um 87 Prozent erhöhte ISO-Empfindlichkeit, eine DSLR-ähnliche Stabilisierung sowie ein neues Teleobjektiv mit einer Länge von 65 mm. Besonders angetan zeigt sich de With vom neuen Sensor: Dieser sei nun dank seiner Größer lichtempfindlicher und sorge so für weniger Bildrauschen und schärfere Ergebnisse.Aufnahmen bei Tageslicht zeigten hingegen keine dramatischen Unterscheide zu den Kameras anderer iPhone-12-Modelle: Einerseits würden Apples Software-Algorithmen korrigierend eingreifen, andererseits spiele der Sensor seine Vorzüge vor allem unter ungünstigen Lichtverhältnissen aus. Zwar könne die softwareseitige Rauschunterdrückung auch bei anderen Modellen durchaus beeindruckende Ergebnisse liefern, doch RAW-Fotos zeigten die Überlegenheit des größeren Sensors: Das 12 Pro Max sei in der Lage, mehr Details hervorzuheben als andere iPhones.So kommt de With zu dem Schluss, dass es sich beim iPhone 12 Pro Max tatsächlich um einen großen Fortschritt in der Qualität der iPhone-Kameras handle. Fotografen sei es möglich, Bilder zu schießen, die unter gleichen Bedingungen vor einem Jahr nicht vorstellbar gewesen sind. Die Änderungen seien manchmal nur für Profis ersichtlich – die Entwicklungen auf diesem Gebiet würden aber auch Folgen für den „traditionellen“ Kamera-Markt nach sich ziehen, so de With.