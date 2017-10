Große Fluggesellschaft steigt von Windows auf iOS um

Mit Delta Air Lines will die, gemessen an der Anzahl der Flugzeuge, größte Fluggesellschaft der Welt auf iPhones und iPad umsteigen. Zuvor setzte man bei der Digitalisierung der Mitarbeiter auf Lumia-Smartphones und Surface-Tablets von Microsoft. Da jedoch Microsoft mittelfristig den Support einstellen wird, erscheinen iPhones und iPads mit Apples Update-Politik von fünf Jahren attraktiv.Apples Produktpflege macht sich nun im Fall von Delta Air Lines bezahlt. Einer internen E-Mail der Fluggesellschaft zufolge will man 23.000 Flugbegleiter mit iPhone 7 Plus sowie nochmals 14.000 Piloten mit 10,5" iPad Pro ausstatten. Die iPads dienen dabei als Begleitsystem für die Flugzeuge und enthalten Karten, Handbücher sowie interne Apps, während die iPhone 7 Plus der Flugbegleiter im Wesentlichen als mobile Zahlungsterminals zum Einsatz kommen.Ein Pressesprecher von Microsoft betonte gegenüber Medienvertretern, dass Delta Air Lines auch auf den iPhones und iPads nach wie vor Microsoft-Lösungen verwenden wird. Laut der internen E-Mail soll es sich um Lösungen auf Basis von Microsoft Dynamics (vormals Microsoft Business Solutions) handeln. In dem Bericht heißt es außerdem, dass Delta Air Lines die Umstellung zum Teil auch wegen anderer Fluggesellschaften der SkyTeam-Allianz vornimmt. Zu den Partnern zählen unter anderem Aeroflot, Air Europa, Air France, Alitalia, China Airlines, Czech Airlines, KLM und Korean Air.