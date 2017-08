Google will Snapchat übernehmen; Snapchat will Zero Zero Robotics übernehmen

Snapchat ist aktuell im Munde vieler Marktforscher. So gibt es unter anderem Berichte, dass Google bereits seit Snaps angekündigten Börsengang im letztem Jahr daran interessiert ist, Snapchat für stolze 30 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Bislang hat sich das Social Network darauf aber nicht eingelassen. Google hat das Angebot jedoch auch nicht zurückgezogen, wie es sonst üblich ist, denn dem Internet-Riesen fehlt nach dem Misserfolg von Google Plus ein erfolgreiches Social Network im Produktportfolio.Auch wenn Snap die Berichte nicht bestätigen wollte, ist das Übernahme-Angebot innerhalb und außerhalb des Unternehmens offenbar schon länger ein offenes Geheimnis. Google und Snapchat verbindet eine langjährige Kooperation. Googles Aufsichtsratsvorsitzender Eric Schmidt fungierte als Berater für Snap-Gründer Evan Spiegel. Zugleich ist Snapchat (zur App: ) eines der größten Kundenprojekte der Google Cloud Plattform.Blickt man auf den aktuellen Aktienkurs von Snap, wird das Unternehmen mit einem Wert von ungefähr 14 Milliarden US-Dollar bewertet. Angesichts des Kursverlustes von bisher 40 Prozent hoffen einige Investoren mittlerweile auf eine Übernahme durch Google. Davon will aber der Snapchat-Betreiber nichts wissen, sondern hält stattdessen selbst nach potenziellen Übernahmekandidaten Ausschau.So ist unter anderem der Drohnen-Hersteller Zero Zero Robotics ins Visier von Snap geraten . Zero Zero ist vor allem durch seine Passport Drohne bekannt, die in einem exklusiven Kit über den Apple Store vertrieben wird. Die Drohne wäre eine willkommene Ergänzung zur Snapchat-Kamerabrille Spectacles. Snap will das Social Network nämlich um weitere Bilder- und Video-Funktionen erweitern, bei denen das Unternehmen verstärkt auch auf ergänzendes Hardware-Zubehör setzt.Snapchat hat als Bilder-Messenger eine rege Wandlung hingelegt und gilt mittlerweile als eines der beliebtesten Social Networks, indem sich nicht nur Fotos und kurze Videoclips austauschen lassen, sondern auch Stories zusammengestellt und neue Fotos über Snap Map entdeckt werden können. Verspielte Filter und die Möglichkeit eines Ablaufzeitpunkts für Inhalte runden den Funktionsumfang ab.