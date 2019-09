Google macht Apple Arcade nach: Play Pass – mehr Titel, aber nicht exklusiv

Google Play Pass

Letzte Woche startete Apple Arcade – bereits einige Tage vor dem offiziellen Start konnten Nutzer der letzten Beta von iOS 13 auf den Dienst zugreifen. Noch ist nicht bekannt, wie erfolgreich der neue Apple-Dienst sein wird – Spiele wie Oceanhorn 2 finden aber bereits großen Anklang. Ziemlich genau eine Woche nach Marktstart von Apple Arcade bietet Google einen ähnlichen Dienst zum gleichen Preis wie Apple an – aber mit erheblich mehr Spielen.Auf Apple Arcade sind nur Spiele verfügbar, welche noch nicht im App Store oder Play Store erschienen sind – es handelt sich um exklusive Spiele, welche es auf keiner anderen Mobil-Plattform gibt. Manche der Spiele wurden aber auf oder von Konsolen wie der Xbox oder Playstation portiert – Apple gibt lediglich vor, dass die Spiele nicht auf anderen Mobil-Plattformen erscheinen dürfen. Da es nur noch eine andere, bedeutende Mobil-Plattform gibt, verbietet Apple effektiv den Vertrieb über den Play Store.Ab sofort steht ein monatliches Spiele-Abo mit ähnlichem Konzept auch für Android-Nutzer in Form des "Google Play Pass" bereit. Für 4,99 Dollar erhält der Kunde Zugriff auf derzeit 350 Spiele-Titel – wie auch bei Apple Arcade sollen monatlich neue Spiele hinzukommen. Bei den 350 Spielen handelt es sich aber nicht um exklusiv für Play Pass entwickelte Spiele, sondern meist um bereits zuvor im Play Store erschienene Games – dazu gehören zum Beispiel Monument Valley, Terraria und Stardew Valley.Abonniert der Kunde in den kommenden Wochen, kostet das Spiele-Abo nur 1,99 Dollar pro Monat im ersten Jahr. Derzeit steht der Dienst nur in den Vereinigten Staaten zur Verfügung, weitere Länder sollen aber in Kürze folgen.Im Kontrast zu Apple Arcade stehen mit Google Play Pass auch manche Apps zur Verfügung – so zum Beispiel AccuWeather oder Facetune. Apple konzentriert sich mit Apple Arcade derzeit vollständig auf Spiele – noch sind keine Gerüchte druchgesickert, dass Apple zukünftig auch einen App-Abo-Dienst plant.Genau wie bei Apple Arcade können Kunden die Spiele völlig ohne Werbung oder nervige In-App-Käufe spielen. Entwickler sollen nach einem noch nicht bekannten Schlüssel aus Spieldauer und Nutzung entlohnt werden – die genauen Modalitäten sind noch nicht durchgesickert.Google kann von Beginn an mit einem größeren Spiele-Repertoire aufwarten – bietet aber nur sehr wenige exklusive Titel, aber auch manche Apps. Apple hingegen bietet nur exklusive Spiele-Titel, dafür aber mit 60 Spielen deutlich weniger – aber zusätzlich auf Apple TV und dem Mac spielbar. Die kommenden Quartale werden zeigen, welches der Konzepte das erfolgsversprechendere darstellt.