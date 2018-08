Google-Suche: Noch relevantere Ergebnisse dank Unterthemen

Schneller an relevante Informationen kommen



Quelle: Google Quelle: Google

Google hat eine neue Suchfunktion vorgestellt, die es Nutzern erleichtert, tiefer in die jeweiligen Suchthemen einzutauchen und schneller an gewünschte Informationen zu gelangen. Dazu zeigt die Suchmaschine bei Begriffen auch relevante Unterthemen an, die viele Nutzer interessieren könnten.Google wählt im Blogbeitrag die Beispielsuche „Quartz vs. Granit“ im Zusammenhang mit Küchenarbeitsflächen. Wenn Anwender wegen einer Küchenrenovierung nach einem Vergleich der Materialien stöbern, möchten sie gerne mehr über Aspekte wie Vorteile, Robustheit und Kosten erfahren. Genau das liefert Google jetzt bei der entsprechenden Suche. Unter dem eigentlichen Link zu „Quartz vs. Granit“ stehen die Themen „Kosten“, „Vorteile“, „Gewicht“ und „Robustheit“ aufgereiht und führen den Nutzer zu den relevanten Seiten.Dabei muss es sich nicht um einen Vergleich zweier Produkte handeln. Auch zu Dingen wie Geldrücklagen, Sportarten oder vielem mehr blendet Google automatisch zusätzliche Themengebiete ein, um das Suchergebnis zu verbessern. Das Feature soll allen Anwendern im Laufe der nächsten Tage zur Verfügung stehen.