Google One: Günstigerer Cloud-Speicher und mehr Kundenservice

Google One

2 Terabyte für 9,99 US-Dollar

Weitere Kundenvorteile von Google One

Google hat eine Änderung des hauseigenen Online-Speicherangebots bekanntgegeben.fungiert künftig als zentraler Cloud-Speicher des Suchmaschinen-Riesen. Einzelne Bereiche wie Drive, Gmail und Fotos sind in One integriert.Wer einen der kostenpflichtigen Google-Drive-Speichertarife verwendet, wird in den nächsten Monaten automatisch auf das neue Angebot umgestellt. Google nennt außer günstigeren Preisen für einzelne Speichertarife weitere Vorzüge für Nutzer, darunter einen besseren Kundenservice.Die größte Neuerung betrifft den bisherigen 1-Terabyte-Tarif für 9,99 US-Dollar pro Monat. Google verdoppelt die für den Preis verfügbare Speichermenge auf 2 Terabyte. Nutzer, die bislang die 1-Terabyte-Option verwenden, werden im Zuge der One-Umstellung automatisch zu 2 Terabyte wechseln. Zum Vergleich: Bei iCloud Drive kostet die 2-Terabyte-Variante 9,99 Euro pro Monat. Für Google One sind noch keine Euro-Preise bekannt.Der Google-Dienst bietet auch zwei kostengünstige Varianten mit 100 Gigabyte (1,99 US-Dollar/Monat) und 200 Gigabyte (2,99 US-Dollar/Monat) an Online-Speicher. Bei den Angeboten mit mehr als 2 Terabyte ändert sich preislich zu den jetzigen Drive-Tarifen nichts. Auch die Gratis-Speichergröße von 15 Gigabyte bleibt bestehen.One bezieht sich explizit nur auf Verbraucher. Geschäftskunden mit G-Suite-Account sind von der Umstellung nicht betroffen.Zusätzlich zu den neuen Speicheroptionen können Anwender alle One-Tarife mit bis zu fünf Familienmitgliedern nutzen. Jeder Teilnehmer bekommt einen eigenen Bereich für private Speicherinhalte.One-Angebote beinhalten laut Google einen direkten „Zugang zu Experten“, die Kunden bei Fragen oder Problemen helfen. Zudem erhalten One-Nutzer Rabatte bei der Buchung von bestimmten Hotels, die sie über die Google-Suche gefunden haben. In Zukunft soll es noch mehr Benefits dieser Art geben.Der Wechsel zu Google-One geschieht schrittweise. Zunächst sind amerikanische Nutzerkonten an der Reihe. Für deutsche Anwender dürfte es unter Umständen noch mehrere Monate dauern , bis der Start von One ansteht.