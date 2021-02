Google: Neue Drive-App für Mac, „Play Music“-Daten werden bald gelöscht, wichtiges Chrome-Update

Aus „Backup & Sync“ wird „Google Drive“

Fristende für Musik-Übertragung von Play Music zu YouTube Music

Chrome-Update wegen kritischer Sicherheitslücke

Wer Googles Cloud-Dienst in macOS oder Windows via „Backup & Sync“ einsetzt, muss sich im Laufe des Jahres auf eine Neuerung einstellen. Der Suchmaschinenriese wird die gewohnte Cloud-App einstellen und durch die neue Anwendung „Google Drive“ ersetzen. Das Ziel der Aktion ist die Zusammenführung der beiden jetzigen Cloud-Lösungen „Backup & Sync“ (Endkunden) und „Drive File Stream“ (Geschäftskunden) zu einer einzelnen Anwendung, die für alle Nutzer verfügbar ist.Google hat die Nachricht über den hauseigenen Blog bekanntgegeben. Auslöser für die neue App „Google Drive“ seien Rückmeldungen von Geschäftskunden gewesen, die Google Workspace in ihren Unternehmen verwenden. Da bei manchen Mitarbeitern sowohl „Backup & Sync“ als auch „Drive File Stream“ vonnöten sei, habe sich die Einrichtung und Verwaltung der Google-Cloud in besagten Fällen als unnötig aufwendig herausgestellt. Zudem zeigen sich diverse Nutzer verwirrt darüber, welche Inhalte über welche App bearbeitet und gespeichert werden.„Google Drive“ für Macs und PCs soll im Laufe des Jahres erscheinen und die beiden aktuellen Anwendungen ablösen. Vom Aufbau und der Bedienung her ist die Software in erster Linie an „Drive File Stream“ orientiert. Google bietet schon jetzt eine Beta-Version für Kunden von Google Workspace an.Googles früheres Musik-Streaming-Angebot Play Music wurde zwar schon längst durch YouTube Music ersetzt, doch manche Anwender haben immer noch eigene Lieder oder ganze Musik-Mediatheken in Play Music gesichert. Ähnlich wie bei iTunes Match ließen sich lokal gespeicherte Musikdateien bei Google Play Music hochladen, abspielen und verwalten. Um die in Play Music gespeicherten Lieder und Alben weiterhin nutzen zu können, müssen Anwender sie zu YouTube Music übertragen Die Frist für die Datenübertragung endet am 24. Februar, wie Google kürzlich bekannt gab. Wer die Inhalte bis dahin nicht zum neuen Streamingdienst überführt hat, verliert sie unwiderruflich. Dazu gehören außer Uploads auch Musik-Käufe. Falls Nutzer nicht zu YouTube Music wechseln möchten, hilft der Google Datentransfer dabei, die bei Play Music gespeicherten Dateien herunterzuladen.Google hat kürzlich ein Update für den Chrome-Browser veröffentlicht, das die kritische Zero-Day-Sicherheitslücke CVE-2021-21148 schließt. Dem Unternehmen zufolge wird die Schwachstelle von Angreifern bereits aktiv ausgenutzt . Chrome-Nutzern sei daher dringend empfohlen, den Google-Browser auf den neuesten Stand zu bringen. Die aktuelle Version trägt die Nummer 88.0.4324.150 und ist über den Updater der App verfügbar.