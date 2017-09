Google Maps: Neue Messfunktion per Luftlinie

Entfernung via Luftlinie messen

Der Routenplaner von Google Maps gehört zu den meistbenutzten Diensten der Karten-App. Nutzer sehen auf einen Blick, wie lange beispielsweise eine Autofahrt von Berlin nach München voraussichtlich dauert und wie viele Kilometer zurückzulegen sind. Die aktuelle iOS-Version von Google Maps bietet jetzt eine weitere Möglichkeit, die Distanz zwischen zwei oder mehr Punkten beziehungsweise Orten zu messen.Die neue Funktion gibt dem Anwender die Option, die Luftliniendistanz zwischen beliebigen Punkten oder Orten angezeigt zu bekommen. Dazu fügt der Nutzer zunächst eine rote Markierung an der gewünschten Stelle der Karte ein und tippt unten auf. In den sich öffnenden Optionen geht es über den Menüeintragzum neuen Feature. Per Drag and Drop lassen sich beliebige Messpunkte einfügen, wobei Google Maps links unten automatisch die jeweilige Entfernung zwischen den gewählten Positionen darstellt.Zu den weiteren Änderungen der neuen App-Version macht Google nur allgemeine Angaben. Es seien „einige Funktionen verbessert“ worden, sodass Nutzer „noch mehr neue Orte entdecken“ können und schneller ans Ziel gelangen. Google Maps 4.36 ist für iPhone, iPad und iPod touch erhältlich, setzt mindestens iOS 9.0 voraus und ist kostenlos verfügbar (Store: ).