Google Fotos für iOS: Update bringt endlich AirPlay

AirPlay

Google Fotos vs. Apple Fotos

Apple und Google konkurrieren natürlich in erster Linie auf dem Markt für Smartphone-OS durch den Wettstreit zwischen iOS und Android. Aber auch in kleinen Software-Nischen bieten beide Konzerne eigene Lösungen. Das gilt auch etwa für mobile Fotoverwaltungs-Apps. Google hat die eigene iOS-Lösung für Fotos nun aktualisiert und reicht zwei Jahre nach der Einführung schließlich doch noch AirPlay nach (Store: ).Apple hatte AirPlay im Jahr 2010 vorgestellt: eine Methode, um Medieninhalte per kabelloser Verbindung auf anderer Hardware abspielen zu können. Meist versteht man darunter das ferngesteuerte Abspielen von Musik auf Lautsprechern, aber auch das Streamen von Fotos und Videos gehört dazu. Genau dies beherrscht nun also auch Google Fotos und schließt damit einen Rückstand, den die App im Vergleich zu Apple Fotos hatte.Fortan ist es den Anwendern somit möglich, ihre Bilder drahtlos auf dem Apple TV oder anderer AirPlay-fähiger Hardware anzuzeigen; leider ist die Verbreitung von AirPlay-Receivern in Dritthersteller-TVs aber noch nicht so weit fortgeschritten. Das Update der App auf Version 2.14 bringt außerdem nicht näher spezifizierte Leistungsverbesserungen und beendet den Zwang, sich bei Google+ anzumelden. Außerdem erhöht Google die erlaubte Qualität für kostenlose Uploads und einfaches Teilen von 3 auf 16 Megapixel.Apple Fotos als vorinstalliertes iOS-Standardprogramm hat natürlich eine viel höhere Nutzerzahl als die Google-Konkurrenz. Allerdings drehte Mountain View spätestens mit den Updates von Ende 2016 zur echten Alternative auf, als Animationen, automatische Alben und intelligente Drehungen nachgereicht wurden (MTN berichtete: ). In den Bewertungen im deutschen App Store etwa steht sie bei durchschnittlich 4,5 von 5 möglichen Sternen. Google Fotos ist gratis im App Store zu laden. Es benötigt mindestens iOS 9.0 und 165 MB freien Speicher.Weiterführende Links: