Google-Apps aktualisiert: iPhone-X-Optimierung, iMessage-Erweiterung & mehr Sprachen

Google hat verschiedene iOS-Apps aktualisiert, wobei sich die Updates inhaltlich erheblich unterscheiden. So bietet das beliebte Google Maps (zur App: ) als eine der ersten Google-Apps Optimierungen für das iPhone X. Das Google-Kartenmaterial wird damit auf dem neuen Highend-Smartphone von Apple bildschirmfüllend dargestellt. Außerdem soll es Fehlerkorrekturen im Zusammenhang mit Orts- und Wegsuche geben.Im Fall der allgemeinen Google-App (zur App: ) aus Textsuche und dem Sprachassistenten Google Now wurde die Unterstützung gesprochener Sprachen erheblich ausgebaut. Nach einem Tipp auf das Mikrofon und der Pflichtfloskel "OK, Google." kann man dann in einer beliebig gewählten Sprache die Suchanfrage formulieren.Ebenfalls aktualisiert wurde Google Fotos (zur App: ), welches eine neue iMessage-Erweiterung enthält. Über diese lassen sich in Google Fotos gespeicherte Bilder und Videos unkompliziert und schnell aus iMessage heraus versenden.Alle drei Google-Apps setzen nach wie vor iOS 9.0 oder neuer voraus. Die Apps werden kostenlos angeboten. Für einige Funktionen ist die Registrierung eines Google-Kontos erforderlich.