Gerüchte zum iPhone XR/XE 2019: Noch mehr Akku?

Nicht nur Software-Optimierungen

Weitere Gerüchte zum iPhone XR 2019

Bei aller Kritik am Display des iPhone XR, welches den OLED-Varianten aus dem iPhone XS bzw. iPhone XS Max deutlich unterlegen ist, hat das Smartphone auch einen großen Vorteil: Die Akkulaufzeit übertrifft andere iPhone-Serien deutlich. Schnell erarbeitete sich das Gerät daher einen Ruf als Langläufer, welches in der Praxis tatsächlich sehr gute Werte erzielt (ein von mehreren Seiten kritisierter Test einmal ausgenommen: ). Der verbaute Akku kommt auf eine Kapazität von 2.942 mAH, wohingegen es beim iPhone XS nur 2.658 mAh sind – das iPhone XS Max erhielt einen Akku mit 3.174 mAh. Gerüchten zufolge ist für den Nachfolger des iPhone XR mit einem größeren Akku als zuvor zu rechnen.Anders als bislang wolle sich Apple nicht nur auf Software-Optimierungen verlassen, um mit langer Akkulaufzeit werben zu können, sondern auch den Akku vergrößern. Dem Bericht zufolge wachse die Kapazität auf 3.110 mAh an, was einem Plus von mehr als fünf Prozent entspricht. Es handle sich dabei um den größten Einzel-Akku, der je in einem iPhone zum Einsatz kam. Zwar übertrifft die Kapazität des iPhone XS Max das iPhone XR, allerdings verwendet Apple dort auch zwei miteinander verbundene Akkus. Eine aktuelle US-Werbekampagne für das iPhone XR bewirbt vor allem die lange Laufzeit des Gerätes mit einer Akkuladung – offensichtlich will man beim Nachfolger noch stärker auf diesen Vorteil abheben.In den vergangenen Wochen kursierten bereits zahlreiche andere Gerüchte zur neuen Generation des iPhone XR. Mehrfach hieß es, Apple stelle von einer auf zwei rückseitige Kameras um und führe zwei weitere Gehäusefarben ein. Neben einer verbesserten Front-Kamera komme natürlich auch ein schnellerer Prozessor zum Einsatz. Nichts ändere sich jedoch am generellen Design oder der Display-Auflösung. Zur üblichen Namenspekulation: Auf das "XR" folgt angeblich nicht das "XRS", stattdessen wolle Apple die günstigere iPhone-Baureihe als "iPhone XE" bezeichnen.