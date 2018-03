Gerüchte um neues, günstigeres MacBook Air im 2. Quartal

Apple spendierte dem MacBook Air zwar im Juni 2017 ein kleines Update und taktete den Prozessor etwas höher, die grundlegende Architektur des MacBook Air (Intel Broadwell-Chipsatz) ist aber bereits weit über drei Jahre alt. Das aktuelle MacBook Air passt auch nicht recht in Apples Laptop-Strategie: Der Name "Air" suggeriert eigentlich ein besonders leichtes und kompaktes Gerät - aber Apples normales "MacBook" ist dünner und kleiner als das Air. Apple hat die Anfang 2008 erstmalig vorgestellte Produktlinie mehr als stiefmütterlich behandelt, trotzdem soll diese bei Käufern nach wie vor beliebt sein, da diese mit einem Einstiegspreis von 1.099 Euro das günstigste neue Apple-Laptop am Markt ist.Der meist sehr gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo von KGI Securities will erfahren haben, dass Apple plant, ein neues und günstigeres MacBook Air auf den Markt zu bringen. Das neue Gerät soll nach wie vor ein 13"-Bildschirm bieten - ein neues 11"-Modell, welches Apple im Juni 2017 einstelle, soll es aber nicht geben. Ob das neue MacBook Air wie das MacBook und MacBook Pro ein Retina-Display mitbringen wird, steht noch in den Sternen. Durch ein günstigeres MacBook könnte Apple die insgesamten Laptop-Verkäufe um 10-15% anheben, so Kuo. Zu der Frage, wie weit Apple den aktuellen Preis von 999 Dollar bzw. 1.099 Euro unterbieten will, äußert sich Ming-Chi nicht.Auch die Design-Sprache des MacBook Air passt nicht mehr recht zu Apples sonstigen Produktlinien - es ist davon auszugehen, dass falls Apple dem MacBook Air zeitgemäße Innereien verpasst, auch das Design grundlegend modernisiert wird. Es ist damit zu rechnen, dass das neue MacBook Air auch verstärkt auf USB-C für die Konnektivität zur Außenwelt setzen wird.Kuo geht davon aus, dass Apple das neue MacBook Air im zweiten Quartal diesen Jahres präsentieren wird. Schon in den letzten Monaten zirkulierten immer wieder Gerüchte , dass Apple in diesem Jahr ein Event im Frühjahr plant, auf dem neue iPads vorgestellt werden könnten - ein guter Termin, auch das MacBook Air zu erneuern.