Apple-Hardware im Frühjahr: Apple bereitet Marktstart zweier neuer iPads vor

Produktanmeldung für 2 iPads

iPad 9,7'' (2018)

Die Zeichen verdichten sich, dass Apple auch in diesem Frühjahr wieder neue Hardware präsentiert. Der März sah in den letzten Jahren immer wieder kleinere Ankündigungen, Produktaktualisierungen und manchmal sogar ein Presse-Event. Letztes Jahr etwa stellte der Konzern per Pressemitteilung das iPad 2017, ein rotes iPhone 7 und ein Speicher-Upgrade für das iPhone SE vor (Meldungen vom 21. März 2017: ). In diesem Jahr steht offensichtlich Ähnliches an.Neben diversen Gerüchten von Personen mit Kontakt in die Zulieferindustrie gibt es nun einen noch viel deutlicheren Hinweis: Apple meldete bei der »Eurasischen Wirtschaftskommission« in Russland eine Reihe neuer Produkte an. In dem osteuropäischen Staat ist es nämlich notwendig, dass elektronische Produkte mit Verschlüsselungs- und Kryptografie-Software rechtzeitig angemeldet werden; das betrifft so gut wie jedes Apple-Produkt. Diesmal geht es konkret um zwei Apple-Tablets mit den Modellnummern A1954 und A1893.Schon seit einigen Monaten gibt es Berichte, denen zufolge Apple auch für das iPad Pro das Ende des Home-Buttons und die Einführung von TrueDepth-Kamera und Face ID vorsieht, ähnlich wie beim iPhone X. Genau diese iPads dürften mit der Anmeldung aber gerade nicht gemeint sein: Solche Anmeldungen geschehen üblicherweise kurz vor dem Marktstart eines Produkts; mit den neuen iPad Pro ist aber frühestens zur WWDC im Juni, wenn nicht gar noch später zu rechnen. Stattdessen dürfte es sich um ein Update des oben erwähnten »kleineren« iPad 9,7'' in zwei Ausführungen handeln; als Marktstart erscheint wieder der März am wahrscheilichsten. Welche Neuerungen Apple für das Tablet zum günstigen Preis vorgesehen hat, ist nach wie vor unbekannt. Hier dürfen wir aber nicht mit Face ID oder einem 120-Hertz-Display rechnen. Wahrscheinlich ist ein Prozessor-Upgrade und andere kleine Neuerungen.Erstaunlicherweise hat Apple in Russland neben den beiden Tablets noch eine Reihe von Testprodukten angemeldet, darunter sechs Tablets und fünf Smartphones. Was es mit diesen noch nicht marktreifen Geräten auf sich hat, bleibt unbekannt. Es könnte sich aber um erste Testreihen der für später im Jahr geplanten Geräte handeln.Weiterführende Links: