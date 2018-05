Im ersten Quartal nur 600.000 verkaufte HomePods?

Apple stellte den Siri-Smartspeaker HomePod am 5. Juni 2017 erstmalig der Öffentlichkeit vor - die Markteinführung verzögerte sich allerdings auf den 26. Januar 2018. Vorerst wird der HomePod nur in englischsprachigen Ländern, nämlich Australien, den USA und Großbritannien zum Kauf angeboten, ein Datum für die internationale Einführung steht noch aus.Einer Analyse von Strategy Analytics nach hat Apple im ersten Quartal nur 600.000 Einheiten auf dem Markt absetzen können - trotz mannigfaltiger Berichterstattung in der Presse. Damit kommt Apple unter allen Smartspeaker-Herstellern auf einen Marktanteil von 6 Prozent. Auf dem ersten Platz der Verkaufsstatistik steht nach wie vor Amazon (43 Prozent Marktanteil, 4 Millionen Einheiten) gefolgt von Google (26 Prozent Marktanteil, 2,4 Millionen Einheiten) und Alibaba (8 Prozent Marktanteil, 0,7 Millionen Einheiten). Zwar konnte Amazon die verkauften Einheiten im Vorjahresvergleich verdoppelt (4 Millionen zu 2 Millionen), der Marktanteil brach aber von 82 Prozent auf 43 Prozent ein.Natürlich spielt bei der Betrachtung auch der Preis eine Rolle: Der HomePod gehört mit 349 Dollar zu den teureren Geräten - Google Home ist bereits zu Preisen von 129 Dollar (49 Dollar für die Mini-Version) verfügbar und auch Amazon Echo kostet gerade einmal 99 Dollar (die abgespeckte Version Echo Dot sogar nur 49 Dollar). In letzter Zeit kamen aber Gerüchte auf , dass auch Apple plant, eine günstigere Variante des HomePods vorzustellen.Die Klangqualität des HomePods wurden fast überall in der Presse gelobt - der Hauptschwachpunkt des Apple-Lautsprechers ist aber Siri: In jedem Vergleichstest schnitt der Apple-Sprachassistent deutlich schlechter ab als die Konkurrenz. Siri dürfte auch dafür verantwortlich sein, warum Apple den HomePod zuallererst in englischsprachigen Ländern einführte - die Anpassung auf andere Sprachen könnte mehr Zeit in Anspruch genommen haben als ursprünglich veranschlagt.