Geräuschunterdrückung beim iPhone 13 immer noch nicht verfügbar

Noch keine konkrete Antwort von Apple

Am 14. September 2021 präsentierte Apple die 15. iPhone-Generation – die Auslieferung der neuen Modelle begann am 24. September. Alle Modelle bringen den neuen A15-Prozessor mit – im iPhone 13 und 13 mini allerdings nur mit 4 statt 5 GPU-Kernen. Große Neuerungen sucht man vergebens – auch das Design gleicht weitgehend dem Vorgänger. Zumindest hat Apple die Batterielaufzeit erhöht und mit dem "Cinematic Mode" einen beeindruckenden Video-Modus eingeführt.Nach dem Start der neuen iPhone-Generation traten glücklicherweise keine größeren Probleme auf. Doch wenige Tage nach der Markteinführung fiel einigen Kunden auf, dass eine Option in den Bedienungshilfen fehlt: Die Geräuschunterdrückung.Normalerweise findet sich die entsprechende Option in der Einstellungs-App unter BedienungshilfenAudio/Visuelles wieder, doch merkwürdigerweise sucht man die Option auf dem iPhone 13 und 13 Pro vergebens.Ist die Geräuschunterdrückung aktiviert, versucht das iPhone, Umgebungsgeräusche herauszufiltern, wenn der Nutzer das Smartphone ans Ohr hält. Damit ist selbst das Telefonieren in einer lauten Umgebung möglich.Obwohl bereits mit iOS 15.2 das zweite Update für iOS 15 erschienen ist, hat Apple die Option noch nicht nachgereicht. Momentan gibt es noch keine konkrete Antwort von Apple, wann die Option endlich zur Verfügung steht. In den Apple Support Communities veröffentlichte der Betroffene "dagocarlito" eine Antwort vom Apple-Support. Demnach ist sich Apple des Problems bewusst und arbeitet an einer Lösung – ein Erscheinungsdatum nannte der Apple-Support jedoch nicht.Für viele, welche öfters in einer lauten Umgebung telefonieren müssen, ist diese Option sehr wichtig – ansonsten versteht das Gegenüber das Gesprochene nur sehr schlecht. Der entsprechende Support-Artikel von Apple nennt momentan diese Einschränkung nicht: Dort ist nur erklärt, wie man die Geräuschunterdrückung aktiviert – nicht jedoch, dass diese nicht auf dem iPhone 13 verfügbar ist.