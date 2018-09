Gather Round After Show: Der rituelle Tanz um Apples Produktneuheiten beginnt – Was mich begeistert, und was weniger

(Alle Fotos in diesem Artikel stammen von Apple.)

Die Zusammenkunft der Apple-Gemeinde im brandneuen aber fast schon heiligen Schrein namens »Steve Jobs Theater« am vergangenen Mittwoch weckte – wie es Apple Events nun mal so an sich haben – reichlich Begehrlichkeiten. Im Vorfeld wurde nicht nur über neue iPhones spekuliert, die zu diesem Zeitpunkt einfach fällig sind, sondern genauso über die Apple Watch, das iPad, Macs und auch Zubehöre, wie die ominöse Ladematte namens Air Power. Letztere wurde immer noch nicht offiziell gestartet und entwickelt sich so langsam zu Vaporware , da Apple nun sogar sämtliche Hinweise auf dieses Produkt entfernt zu haben scheint.Dass keine Macs vorgestellt werden würden, lag auf der Hand. Das September-Event konzentriert sich schon länger primär um Apples Cash Cow namens iPhone. Die Hoffnungen derer, die auf aktualisierte macOS-Hardware warten, konzentrieren sich auf ein (noch nicht konkretes) gesondertes Mac-Event vielleicht im Oktober.Einzig das Fehlen neuer iPads bei der Präsentation am Mittwoch verwundert ein wenig. Die Wahrscheinlichkeit für eine um Face ID aufgerüstete Tablet-Variante mit iPhone-ähnlichem, edge-to-edge-Display war nach Ansicht "gut informierter Kreise" recht hoch. Aber nix war. Damit blieben am Ende genau zwei Kernthemen: iPhone und Watch.Durch die längst nicht mehr tropfsichere Geheimhaltungsleitung in Apples Laboren und Fertigungsstätten gab es schon Wochen vor der Präsentation Bilder sowohl von der Apple Watch, als auch von den neuen iPhone Xs (sprich: Ten S), die genug offenbarten, um wichtige neue Hardwarefeatures erkennen zu können, wie etwa das nun um mehr als 30% größere Display der Apple Watch oder eine Gold-Variante der iPhones. Selbst konkrete Bezeichnungen wie iPhone Xs und Xs Max sickerten schon vor der offiziellen Bekanntgabe durch Tim und seine Schergen durch – was den Spannungfaktor für die Keynote natürlich deutlich dämpfte.Einzig das neue, in Bezug auf den Preis "kleine" iPhone Xr war vor seiner Landung nicht deutlich genug auf dem Radar erschienen.