Gag: Live-Stream aus dem leeren Steve Jobs Theater

Normalerweise startet der Live-Stream von Apple-Events etwa 30 Minuten vor dem Beginn mit einem Testbild und Hintergrundmusik. Vor dem heutigen Event hat Apple allerdings schon viele Stunden vor Beginn der Veranstaltung einen Live-Stream aus dem momentan noch leeren Steve Jobs Theater im Apple Park geschaltet – es handelt sich allerdings nicht um einen Test oder um ein Versehen, sondern um einen Gag.Lange Zeit war im "Live-Stream" nichts zu sehen außer einem menschenleeren Saal – ab und zu tauchte allerdings Reinigungspersonal auf. Auf der großen Leinwand war später ein Anruf des Schauspielers Chris Evans, bekannt als Captain America und Filmen wie Gifted, Sunshine und Scott Pilgrim vs. the World, zu sehen – welchen Apple nicht annahm.Ebenfalls auf der großen Leinwand wurde als humoristische Einlage ein Chat zwischen NBA-Star Kevin Durant und Tim Cook gezeigt. Der Basketballspieler meldete sich bei Tim, dass er nun im Apple Park angekommen sei – wisse aber nicht genau an welchem Eingang. Dieser Gag könnte allerdings ein Hinweis sein, dass Apple sich auch im Sportübertragungsmarkt engagieren will.Stand 9 Uhr ist der "Live-Stream" aus dem Steve Jobs Theater noch aktiv und kann über diesen Link erreicht werden. Wenn man eine der Einblendungen sehen möchte, ist allerdings Geduld gefragt: Vom Start des Streams bis zum Anruf von Chris Evans vergingen volle 6 Stunden.Aktuell wird auf der Bühne ein macOS-Bildschirmschoner aus Hollywood, Los Angeles gezeigt:Momentan wird auf der Leinwand die Navigationsansicht von Apples CarPlay gezeigt – mit der Route von Hollywood nach Cupertino:Die Navigation von Hollywood zum Steve Jobs Theater im Apple Park läuft tatsächlich in Echtzeit ab – mit einer virtuellen Ankunft ist in rund 5 Stunden zu rechnen.