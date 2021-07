Gadget-Test: Drei Zubehöre für Mac und iDevices von Xlayer in der Praxis – Viel Licht und etwas Schatten

Xlayer Kabel Organizer (UVP 8,95 – Dreierset; Amazon)

Xlayer Foldable Stand für iPhone/iPad (UVP 17,95; Amazon)

Xlayer LED Monitor-Lampe (6W) mit USB-Power (UVP 29,95; Amazon)

(Alle Preisangaben sind wie immer Listenpreise und können vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.)

Zubehör für Computer, iDevices oder andere technische Bereiche wie Heimautomation gibt es wie Sand am Meer. Ihr Sinn und Zweck ist es, ganz spezifische Nutzeranforderungen zu befriedigen. Während Smartphones, Tablets und Computer quasi die Grundbedürfnisse abdecken, ist Zubehör und Peripherie darauf ausgelegt, Aufgaben darüber hinaus zu erfüllen.Ehrlich gesagt tue ich mich mit solchen Zubehörtests ein wenig schwer. Meist handelt es sich um kleine Helferlein oder Gerätschaften, deren Nutzen nicht nur einen begrenzten Kundenkreis anspricht, sondern auch schnell wieder in der Versenkung verschwinden kann, weil ständig neue Gadgets um Aufmerksamkeit buhlen. Darum kümmere ich mich nur selten aktiv um die Beschaffung solcher Testobjekte.Vom Zeit zu Zeit werden der Redaktion aber Produkte aus diesem Bereich zum Test angeboten, oder es ergibt sich aus Pressemitteilungen bzw. Produktvorstellungen heraus eine Gelegenheit, doch mal einen näheren Blick auf dieses oder jenes Angebot zu werfen. So auch in diesem Fall. Xlayer ist nach eigenen Angaben ein Spezialist im Bereich Mobile Power und Wireless Charging mit Sitz in Unterhaching bei München. Das Unternehmen bietet aber tatsächlich ein immer breiter werdendes Spektrum an Zubehören an. Darunter Smart-Home-Devices wie Schaltsteckdosen und Smart-Lamps, neuerdings auch Hubs, Webcams, Kabelhalter oder Monitorlampen und KFZ-Handyhalterungen mit magnetischer Befestigung (magfix).Der Anbieter hat mir über seine Presseagentur fünf brandneue Produkte aus seinem Sortiment zum Praxistest zur Verfügung gestellt. Auf zwei davon (einen 13-in-1 Hub und einen Watch-Lader) warte ich derzeit noch. In diesem Bericht möchte ich ihnen schon mal die drei restlichen Zubehöre kurz vorstellen und meine Erfahrungen damit teilen.Los geht’s auf der nächsten Seite…