Für zukünftige Macs: Apple gibt 4-nm-Chips in Auftrag

4-nm-Chips für die 2022er Modellreihen

In diesem Jahr bleibt es bei 5 nm

Bislang hat Apple noch nicht einmal die erste ARM-basierte Generation aller Macs auf den Markt gebracht, bekanntlich stehen momentan nur Mac mini, MacBook Air und MacBook Pro 13" mit M1-Chips zur Verfügung. Einem Bericht zufolge laufen aber längst die Vorbereitungen auf die zweite und dritte Generation. Man kann davon ausgehen, dass Apple die Chipentwicklung möglichst parallel für alle Hardware-Plattformen stattfinden lassen will – sich für den Mac also auch ein Jahrestakt anbietet. Der aktuelle M1-Prozessor ist beispielsweise eng mit dem A14 verwandt, wohingegen der Nachfolger aller Wahrscheinlichkeit nach viele Gemeinsamkeiten mit dem A15-Chip hat. TSMC hat bereits Aufträge erhalten, den A15 und die Variationen davon zu fertigen.Gleichzeitig heißt es, auch die Umstellung auf 4-nm-Fertigung laufe auf Hochtouren, denn für eine zukünftige Mac-Generation habe Apple bereits Aufträge vergeben. Mit der Massenproduktion in 4-nm-Bauweise kann TSMC wohl im vierten Quartal beginnen, die Marktreife ist für Anfang 2022 anvisiert. Während Apple beim A15 auf einen überarbeiteten 5-nm-Prozess setzt, ermöglicht die nächste Reduzierung der Strukturbreite noch bessere Effizienz und Performance. Ein Blick auf Apples aktuelles Portfolio zeigt, dass mit dem A15 für Herbst 2021 zu rechnen ist, wohingegen ein A16 im 4-nm-Verfahren dann wohl ein Jahr später erscheint.Für Macs, die in diesem Jahr auf Apple-eigene Prozessoren umgestellt werden, gelten 5-nm-Chips daher als sicher. Diese basieren entweder auf der Architektur des A14/M1 oder möglicherweise im Herbst schon auf einer zweiten Auflage der M-Chips. Gerade bei Macs für Nutzer mit besonders hohen Performance-Ansprüchen erscheint es plausibel, dass Apple mit der Intel-Abkehr so lange wartet, bis die A15-Architektur zum Einsatz kommen kann. In einem separaten Artikel hatten wir bereits einen Blick auf TSMCs Fahrplan geworden, der den Weg bis hin zum A17-Chip des Jahres 2023 skizziert: . Da es von TSMC offizielle Aussagen gibt, wann die Strukturbreiten weiter sinken sollen, kann man sehr gut Rückschlüsse auf Apples zukünftige Produkte ziehen.