Für den guten Zweck: Geld spenden und mit Apples Dienste-Chef speisen

Es wäre bestimmt ein sehr teures Essen, doch immerhin säße ein hochrangiges Mitglied des Apple-Managements mit am Tisch. Eddy Cue versteigert zum zweiten Mal innerhalb von kurzer Zeit ein exklusives Essen, bei dem der Höchstbietende zu Apples Dienste-Chef auf den neuen Apple-Campus eingeladen wird. Gebote können bis zum 25. Juli abgegeben werden, das Treffen findet dann im Zeitraum zwischen dem 1. August 2017 und dem 30. Juni 2018 statt. Der Erlös geht an die Autism Movement Therapy, Inc.Als Dienste-Chef ist Eddy Cue oberster Aufseher über iCloud, Apple Music und auch Siri. Außerdem gehört er zum Urgestein, ist seit 1989 Teil des Unternehmens. Wie auch sein Chef Tim Cook bietet er sich immer mal wieder als Gesprächspartner beim Essen an, um über den Weg der Versteigerung Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Erst vor wenigen Wochen kamen bei einer ähnlichen Aktion 225.000 US-Dollar für die National Association of Basketball Coaches Foundation zusammen. Bei Tim Cook waren es zuletzt sogar bis zu 610.000 Dollar für eine Mahlzeit.Dieses Mal ist das Spendenziel etwas bescheidener und liegt nur bei 50.000 Dollar. Mindestgebot waren 5.000 Dollar, inzwischen sind die Gebote aber bereits bei 16.000 Dollar angekommen. Der letztendliche Gewinner erhält für sein Geld neben dem Essen und dem Treffen auch den offiziellen Zugang zum Apple Park, wenngleich eine Tour durch das Gelände leider kein Teil der Vereinbarung ist. Außerdem muss der Gewinner selbst für Anreise und Unterkunft aufkommen, eine weitere Person darf er ebenfalls nicht mitnehmen.Weiterführende Links: