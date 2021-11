Für Mac: Amazon veröffentlicht PrimeVideo im Mac App Store

Lokale Downloads, flüssige Bedienung und AirPlay

Für iPhone und iPad bietet jeder Video-Streaming-Dienst eine eigene App an – zu unkomfortabel ist die Nutzung im Web-Browser. Verwendet man jedoch vorwiegend einen Mac, hat der Nutzer hier nicht sonderlich viel Auswahl: Entweder man nutzt die Streaming-Webseite im Browser, oder der Anwender greift zu einer Dritthersteller-App – wie zum Beispiel Friendly Streaming . Diese Dritthersteller-Apps binden aber auch nur die Webseite des Streaming-Dienstes ein und bieten lediglich beim Abspielen des Videos einige Komfort-Funktionen wie zum Beispiel anpassbare Bild-in-Bild-Funktionen.Amazon macht nun den Anfang und veröffentlicht die Amazon-PrimeVideo-App nun auch für den Mac im Mac App Store. Zwar handelt es sich hier um eine mittels Catalyst portiere iPad-App – doch zumindest hat sich Amazon bei der Anpassung Mühe gegeben. So verfügt die App über einige Tastenkürzel und über eine Einstellung kann das Videofenster stets über allen anderen Fenstern positioniert werden.Anders als die Webseiten von Amazon PrimeVideo und Netflix ist die Bedienung der App sehr flüssig: Hier ist kein Stocken beim Scrollen zu spüren und Übersichtsseiten laden sehr schnell. Auch lässt sich direkt über einen Knopf die Bild-in-Bild-Funktion aktivieren oder das Video auf einem AirPlay-fähigem Gerät wiedergeben. Will man während einer Reise seine Lieblingsserie weitersehen, kann die neue PrimeVideo-App das Video auch lokal auf dem Mac sichern, so dass für das Abspielen kein Internetzugang erforderlich ist.Die PrimeVideo-App setzt einen Mac mit macOS 11.4 Big Sur oder neuer voraus – macOS Catalina wird nicht unterstützt. Die in 30 Sprachen lokalisierte App steht ab sofort im Mac App Store zum kostenlosen Download bereit – vorausgesetzt wird natürlich ein Amazon-Prime-Abo. Das Programm steht ferner auch für iPhone und iPad (Voraussetzung: iOS 12.1 oder neuer) und für das Apple TV zum Herunterladen zur Verfügung.Die Nutzung von Diensten ist meist über angepasste Apps deutlich komfortabler als über eine Webseite. Doch bisher findet man Apps von Netflix und Disney nur im App Store für iOS-Geräte – nicht aber auf dem Mac. Da Amazon nun den Anfang gemacht hat, ist es möglich, dass Netflix und Disney auch eigene Apps für den Mac auf den Weg bringen – zu hart ist der Konkurrenzkampf unter den Streaming-Diensten.