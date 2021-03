Fünf Jahre iPhone SE – ein Nischenprodukt mit begeisterten Fans

Aktuelle Hardware in älterem Gewande

Wenig Verbreitung

2020: Ein neues SE erscheint

Apples erster Versuch eines "günstigen iPhones" ging gehörig schief – allerdings wohl hauptsächlich deswegen, weil das iPhone 5c alles andere als günstig war. Sehr häufig wurde das Urteil gefällt, Apple habe ein billig anmutendes Smartphone mit alter Technologie zu Luxuspreisen auf den Markt gebracht. Nach dem Fehlschlag dauerte es zweieinhalb Jahre, bis Apple erneut ein dediziertes Einsteiger-Modell zu niedrigeren Preisen auf den Markt brachte. Im März 2016 fand das "Let us loop you in"-Event statt, auf dem Apple nicht nur das iPad Pro, sondern auch die erste Generation des iPhone SE präsentierte. Dieses verfolgte ein denkbar anderes Konzept als das iPhone 5c.Im Inneren des 4"-Smartphones befand sich ein aktueller Prozessor, nämlich der A9-Chip des iPhone 6s. Beim Gehäuse entschied sich Apple, das Design des iPhone 5s fortzuführen und nicht auf ein Kunststoffgewand zu setzen. Der Preis des iPhone SE lag bei gerade einmal 399 Dollar, woraus hierzulande allerdings schwer nachvollziehbare 489 Euro wurden. In den ersten Monaten nach Markteinführung kam es zu mehrwöchigen Lieferverzögerungen, denn zunächst griffen ganz offenbar mehr Nutzer als prognostiziert zur "Special Edition".Wie die Verbreitungszahlen dokumentierten, war allerdings auch das iPhone SE ein Nischenmodell, dessen Absatz unter fast jeder anderen Modellreihe lag. Nach zwei Jahren lag die Verbreitung bei 4,7 Prozent, lediglich das iPhone 5c brachte es auf noch schlechtere Werte. Sehr auffällig war hingegen, wie aktiv die Fans des Gerätes in den Foren auftraten. Es kursierte sogar der Witz "Woran erkennt man einen SE-Besitzer? Er erzählt es dir täglich!", um darauf hinzuweisen, welchen Stellenwert das iPhone SE stets in iPhone-Diskussionen einnahm.Apples Neuauflage des iPhone SE kam im März 2020 auf den Markt, diesmal mit 4,7"-Display, aber erneut mit aktuellen Chips versehen. Wie eine Marktanalyse wenige Monate nach Veröffentlichung besagte, erreichte Apple exakt die selbstgesteckten Ziele. So bewog man viele Besitzer des iPhone 6 zum Umstieg, machte aber gleichzeitig den teureren Modellen keine hauseigene Konkurrenz (siehe ). Im ersten Verkaufsquartal kam das iPhone SE (2020) auf knapp 20 Prozent Verkaufsanteil, wenngleich sich natürlich erst noch zeigen muss, wie die Verbreitung nach mehr als einem Jahr aussieht. Allerdings ist die Situation diesmal eine andere, denn seit Herbst 2020 gibt es zudem das iPhone 12 mini, das in gewisser Weise um dieselbe Kundschaft buhlt.