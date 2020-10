Freitagsschnäppchen: Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Weitere preisreduzierte Apps im Mac App Store:

Team Troopers

Chaos auf Deponia

Split Screen

Apps und Spiele im iOS App Store

Weitere preisreduzierte Apps im iOS App Store:

Star Wars: KOTOR

Igloo IRC

You Record Pro

Townsmen Premium

Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon

Weitere preisreduzierte Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon:

A Quiet Place

Gandhi

Stephen Kings Es

Gremlins

Gadgets und Geräte

Hinweis

Ein 3D-Puzzle-Spiel für iPhone und iPad, eine brandneue App zum Vektorisieren von Pixelgrafiken und ein Spieleklassiker für den Mac: Das sind nur drei unserer heutigen Freitagsschnäppchen. Außerdem gibt es Blockbuster wie den ersten Teil der "Matrix-Trilogie" zurzeit besonders günstig. Saturn hat im Rahmen der "Weekend Deals XXL" unter anderem einen OLED-Fernseher, eine Soundbar und eine SSD im Angebot.statt 19,99 € (ab macOS 10.14)"Vectorize!" macht, was der Name suggeriert: Die App erzeugt Vektoren aus Pixeln, und zwar auf macOS, iOS und iPadOS. Nach der Umwandlung kann das jeweilige Bild ohne Qualitätsverlust beliebig skaliert werden. Die erzeugten Vektorgrafiken lassen sich als PDF- oder SVG-Datei speichern, auch ein Export im Format der Grafikdesign-Anwendung "Logoist 4" ist möglich. Die App gibt es für kurze Zeit zum Einführungspreis. "Vectorize!" ist ein Produkt von Synium Software, dem Betreiber von MacTechNews.statt 6,99 € (ab macOS 10.13.4)SnipNotes erlaubt das schnelle Speichern von Notizen direkt aus der Menüleiste, dem Widget für die Mitteilungszentrale und mit Tastenkombinationen. Text- und Bildnotizen lassen sich in vielfältiger Weise formatieren und in Kategorien einordnen. Außerdem bietet die App verschiedene Sortiermöglichkeiten sowie die Synchronisation zwischen macOS und iOS-Geräten sowie der Apple Watch über das persönliche iCloud-Konto. Eine kostenlose Testversion der zugehörigen App für iPhone, iPad und Apple Watch gibt es im iOS App Store , die Vollversion ist als In-App-Kauf für 4,49 € erhältlich.statt 3,99 € (ab macOS 10.11)Dieses durch einen Arcade-Klassiker der 1980er Jahre inspirierte Spiel erfordert Konzentration und Reaktionsschnelligkeit. In 15 quietschbunten Levels gilt es, mit Ball und Schläger verschiedene Wände zu durchlöchern und schließlich komplett abzuräumen. Dabei stehen allerdings zuweilen Verteidiger auf dem Spielfeld, die es zu schlagen gilt.- 3,49 € statt 5,49 €- 1,09 € statt 21,99 €- 1,09 € statt 7,99 €statt 4,49 € (ab iOS 9.0)Das 3D-Puzzle-Spiel im Sokoban-Stil bietet vier Welten und fünf Geschichten sowie jede Menge Musik. Die Hauptfigur namens "Felix The Reaper" verwaltet das Jenseits und muss dafür sorgen, dass alle Menschen planmäßig und regelkonform dort ankommen. Allerdings verfolgt er dabei zuweilen eigene Pläne, denn er ist in eine Liebesgeschichte verstrickt.- 5,49 € statt 10,99 €- 1,09 € statt 6,99 €- 2,29 € statt 10,99 €- 1,09 € statt 3,99 €statt 9,99 €Science-Fiction von Lily & Lana Wachowski, 1999, 136 MinutenIm ersten Teil der Blockbuster-Trilogie wird der Hacker Neo (Keanu Reeves) über das Internet von einer geheimnisvollen Untergrund-Organisation kontaktiert. Der Kopf der Gruppe weiht ihn in ein Geheimnis ein: Die Realität, wie Menschen sie wahrnehmen, ist nur eine Scheinwelt. In Wahrheit herrscht seit langer Zeit eine unheimliche virtuelle Macht: die Matrix. Der Streifen wurde mit vier Oscars ausgezeichnet.statt 9,99 €Horrorfilm von William Friedkin, 1973, 121 MinutenDer Horrorklassiker war einer der erfolgreichsten Filme der 1970er Jahre und wurde mit zwei Oscars ausgezeichnet, unter anderem für das beste Drehbuch. Die Geschichte einer Teufelsaustreibung ist mit zahlreichen Stars wie Max von Sydow, Ellen Burstyn und Lee J. Cobb besetzt. Den angeblich vom Satan besessenen Teenager spielt die damals 14-jährige Linda Blair.(Horrorthriller, 2018) - 5,99 € statt 11,99 €(Filmbiografie, 1983) - 3,89 € statt 9,99 €(Horrorfilm, 1991) - 3,89 € statt 9,99 €(Horrorkomödie, 1984) - 3,99 € statt 9,99 €statt 249,99 €Den akkubetriebenen Bluetooth-Lautsprecher gibt es heute bei Amazon mit 26 Prozent Rabatt und damit so günstig wie bei kaum einem anderen Onlinehändler. Der Marshall Acton II verfügt über zwei Hochtöner und einen Subwoofer, welche jeweils von einem eigenen Verstärker angesteuert werden. Er bietet einen Frequenzgang von 50 bis 20.000 Hertz und lässt sich mit zwei Smartphones oder anderen Bluetooth-Geräten gleichzeitig koppeln.Saturn bietet an diesem Wochenende im Rahmen der Weekend Deals XXL zahlreiche Geräte zu reduzierten Preisen an. Beispielsweise gibt es die interne SSD Samsung 860 EVO Basic mit 250 Gigabyte für 37,90 Euro, die hochwertige Soundbar HW-Q950T ebenfalls aus dem Hause Samsung für 1.149 Euro sowie einen OLED-Fernseher von LG mit einer Diagonale von 55 Zoll für 1.397,56 Euro. Wie üblich sind allerdings nicht alle Angebote wirklich günstig, es empfiehlt sich also, die Preise im Einzelfall mit denen anderer Händler zu vergleichen.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.