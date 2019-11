Freitagsschnäppchen: Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Hinweis

Trotz der Feiertagsruhe, die heute in weiten Teilen der deutschsprachigen Länder Einzug gehalten hat, gibt es die Freitagsschnäppchen auch an Allerheiligen in gewohnter Form. Passend zum (für viele) langen Wochenende stehen unter anderem einige klassische Meisterwerke auf der Liste der rabattierten Filme. Außerdem im Angebot: praktische Tools für den Mac, ein leistungsfähiger Passwort-Manager für iPhone und iPad und eine DTP-App.statt 2,29 € (ab macOS 10.6)Mit dieser App sperrt und entsperrt man den Bildschirm des Mac, indem man mit zwei Fingern über das Trackpad wischt. Zur Verfügung stehen hierfür verschiedene Gesten wie etwa ein Muster, eine Passwortabfrage kann ebenfalls genutzt werden. Der Sperrbildschirm lässt sich auf vielfältige Weise konfigurieren und zeigt beispielweise wechselnde Bilder, das aktuelle Wetter, Nachrichten oder eingehende Mails an.statt 5,49 € (ab macOS 10.13)Die App erweitert ein einzelnes Hintergrundbild auf zwei oder mehr Bildschirme. Multi Monitor Wallpaper nimmt die entsprechenden Anpassungen wie Skalierungen auf Wunsch automatisch vor und unterstützt dynamische Wallpaper. Die Konfiguration der individuellen Monitor-Anordnung lässt sich einfach anpassen, dabei werden auch Displays mit Pivot-Funktion berücksichtigt. Der Funktionsumfang von Multi Monitor Wallpaper kann durch In-App-Käufe erweitert werden.statt 129,99 € (ab macOS 10.11)Mit dieser rahmenorientierten Desktop-Publishing-Lösung für macOS lassen sich Dokumente aller Art erstellen, von Visitenkarten über mehrseitige Flyer und ganze Magazine bis hin zu kompletten Büchern. iCalamus 2 importiert alle Bild- und Textformate, welche von macOS unterstützt werden. Die erstellten Dokumente können auf jedem am Mac angeschlossenen Drucker oder auch als PDF ausgegeben werden.– 0,00 € statt 159,99 €– 0,00 € statt 149,99 €– 3,49 € statt 7,99 €statt 4,99 € (ab iOS 10.0)Das Spiel für iPhone und iPad verbindet das klassische Minigolf mit ausgefallener Typographie. Bei Alphaputt spielt man sich allein oder mit bis zu drei weiteren Playern durch das gesamte Alphabet. Hierfür stehen 30 Level von A wie Airport bis Z wie Zengarten mit eigenen Klangwelten und Themen zur Verfügung. Zudem lassen sich durch die Eingabe eigener Wörter persönliche Minigolfplätze erstellen.statt 5,49 € (ab iOS 9.0)Die App übersetzt ganze Webseiten oder einzelne Absätze automatisch und unterstützt mehr als 100 Sprachen. Auf Wunsch kann Translate 3 for Safari die Übersetzungen auch vorlesen. Hierfür stehen mehr als 100 unterschiedliche Stimmen zur Verfügung, zusätzliche Voices können per In-App-Kauf erworben werden. Die App bietet zahlreiche Steuerungsmöglichkeiten sowie Animationen.statt 3,49 € (ab iOS 8.0)Der leistungsfähige Passwortmanager unterstützt Touch ID und Face ID. Mit Hilfe einer Favoritenliste bietet AllPass Pro schnellen Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Login-Daten, eine Suchfunktion steht ebenfalls zur Verfügung. Die AES-256-verschlüsselte Passwort-Datenbank der App lässt sich via iCloud sichern sowie mit weiteren iOS-Geräten synchronisieren. Auch der Export etwa als Textdatei ist möglich.– 0,00 € statt 3,49 €– 10,99 € statt 20,99 €– 10,99 € statt 18,99 €statt 9,99 €Anti-Kriegsfilm von Stanley Kubrick, 1987, 116 MinutenDer Klassiker von Stanley Kubrick ist einer der härtesten und brutalsten Anti-Kriegsfilme aller Zeiten. Er zeigt auf verstörende Art und Weise, wie Rekruten während des Vietnamkriegs durch extremen Drill die Menschlichkeit ausgetrieben wird, bis sie sich in wahre Killermaschinen verwandelt haben. "Full Metal Jacket" war für einen Oscar nominiert und erhielt etliche andere Auszeichnungen.(1972) – 5,99 €(1975) – 9,99 €(1999) – 9,99 €(1962) – 3,99 €(1958) – 9,99 €statt 9,99 €Familienfilm von Paul King, 2017, 103 MinutenDer liebenswerte Bär Paddington hat nicht nur bei Familie Brown ein Zuhause gefunden, er ist auch in der Nachbarschaft ein geschätztes Mitglied. Als der 100. Geburtstag von Tante Lucy ansteht, sucht Paddington nach einem geeigneten Geschenk. Fündig wird er im Antiquitäten-Laden von Mr. Gruber, der allerlei Schätze birgt: Ein einzigartiges Pop-up-Bilderbuch hat es Paddington angetan. Allerdings muss der kleine, tollpatschige Bär dafür ein paar Nebenjobs antreten – da ist das Chaos natürlich vorprogrammiert. Und dann wird das Buch auch noch gestohlen! Paddington und die Browns setzen sich auf die Spuren des Diebs (Hugh Grant), der ein Meister der Verkleidung zu sein scheint.statt 9,99 €Horrorfilm von William Friedkin, 1973, 121 MinutenDer mit zwei Oscars, unter anderem für das beste Drehbuch, ausgezeichnete Horrorklassiker war einer der erfolgreichsten Filme der 1970er Jahre. Die Geschichte einer Teufelsaustreibung ist mit zahlreichen Stars wie Max von Sydow, Ellen Burstyn und Lee J. Cobb besetzt. Den angeblich vom Satan besessenen Teenager spielt die damals 14-jährige Linda Blair.(Komödie, 2011) – 3,99 € statt 9,99 €(Actionfilm, 2005) – 3,99 € statt 9,99 €(Science Fiction, 2016) – 3,99 € statt 9,99 €(nicht reduziert)Aktuell sind Amazons Fire-TV-Sticks zwar nicht reduziert, aber auch zum Normalpreis sind sie eine der günstigsten Möglichkeiten, Apples heute gestarteten Streamingdienst Apple TV+ zu nutzen. Wer einen UHD-Fernseher besitzt, sollte zum Fire TV Stick 4K für 59,99 Euro greifen, für Full-HD-TVs reicht die günstigere Ausführung, welche 39,99 Euro kostet. Beide Varianten werden mit einer Alexa-fähigen Sprachfernbedienung gesteuert. Für den neuen Fire TV Cube zum Preis von 119,99 Euro wird Apples TV-App in Kürze verfügbar sein.statt 1.499 €Wer auf Apple TV+ zurzeit noch verzichten will oder kann, aber auf der Suche nach einem günstigen smarten Fernseher ist, wird heute bei Amazon fündig. Der Online-Händler bietet aktuell die Fire-TV-Editionen der Grundig-Fernseher zu erheblich reduzierten Preisen an. Das Ultra-HD-Modell Vision 7 mit 65 Zoll gibt es heute für knapp 630 Euro , der Normalpreis beträgt 1.499 Euro. Für den 55-Zöller verlangt Amazon 409 Euro statt 899 Euro, die 49-Zoll-Variante kostet statt 749 Euro zurzeit lediglich knapp 380 Euro . Auch die Full-HD-TVs mit der Bezeichnung Vision 6 sind kräftig rabattiert, das 43-Zoll-Modell kostet rund 270 Euro (statt 649 Euro), das Gerät mit 40-Zoll-Display ist für knapp 250 Euro statt 599 Euro zu haben. Ob diese Geräte Apples TV-App erhalten werden, ist bislang nicht bekannt.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.