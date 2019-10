Apple TV-App: Ab sofort auf Amazon Fire TV Sticks verfügbar

Apple TV: Auf den meisten Fire-Sticks verfügbar

Der Marktstart von Apple TV+ steht kurz bevor – und Apple möchte den neuen Dienst so vielen Kunden wie möglich zur Verfügung stellen. Schon Anfang des Jahres kündigte Apple an, dass auf vielen Fernsehern von LG, Samsung und Sony AirPlay wie auch die Apple TV-App samt iTunes Store und dem kommenden Apple TV+ zur Verfügung stehen wird – ganz ohne Apple-TV-Gerät. Nun weitet Apple den Kundenkreis noch weiter aus.Amazon kündigte soeben an, dass die Apple TV-App ab sofort auf vielen Fire-TV-Sticks genutzt werden kann. Kompatibel mit der App ist die zweite Generation des Fire-TV-Sticks, der Fire TV 4K Stick und der Fire TV Stick Basic Edition. Später soll die App auch auf dem Fire TV Cube (1. und 2. Generation), Fire TV, und Fire-TV-Geräten von Toshiba und Insignia zur Verfügung stehen. Ältere Modelle bleiben leider außen vor.Die neue App kann ab sofort über den Amazon App Store heruntergeladen werden und erlaubt es Nutzern, auf die iTunes-Bibliothek mit Filmen und TV-Serien wie auch auf die Apple-TV-Kanäle-Funktion zuzugreifen. Ebenfalls mit an Bord: Apple TV+, welches ab dem 1. November verfügbar sein wird.Die Apple TV-App steht in über 50 Ländern zur Verfügung, darunter auch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Der Download der App ist kostenfrei möglich.Früher standen Apple-Dienste meist nur auf Apple-Hardware zur Verfügung – doch schon mit Apple Music änderte Apple diese Politik: Auch Android-Nutzer können Apple Music mit einer von Apple entwickelten App auf ihren Handys verwenden. Nun geht Apple sogar noch einen Schritt weiter und macht das Apple-TV-Zusatzgerät für viele Haushalte überflüssig: Auf vielen Fernsehern von LG, Samsung und Sony kann direkt per AirPlay gestreamt werden und über eine eigene App auf den iTunes Store und Apple TV+ zugegriffen werden. Apple will hiermit erreichen, dass möglichst viele Nutzer die neuen Apple-Dienste einsetzen können – oft auch ohne Apple-eigene Hardware.