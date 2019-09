Freitagsschnäppchen: Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Sitemap Plus

Winmail Opener Pro

TransData: Internet Datenrate

ormentum: Dark Sorrow

TheoTown

My Singing Monsters Composer

Cubasis 2

AirDisk Pro

Shaun das Schaf – Der Film - 5,99 €

Border

Her

Die Taschendiebin

PlayStation 4 Slim mit FIFA 20 - 329,99 €

OLED-TV mit 65 Zoll von LG - 1.599,99 €

WSV bei Media Markt geht weiter

Doppelt oder dreifach vorhandenen Dateien geht es mit einem unserer heutigen App-Angebote für den Mac an den Kragen. iPhone- und iPad-Besitzer dürfen sich auf zwei kräftig rabattierte Games und einiges mehr freuen. Das filmische Wochenend-Programm bestreiten diesmal unter anderem starke Frauen, ein Schaf und jede Menge Bauklötzchen. Passend dazu gibt es einen deutlich im Preis reduzierten OLED-Fernseher im Maxiformat.statt 5,49 € (ab macOS 10.7)Die App erkennt mehrfach vorhandene Dateien und entfernt diese auf Wunsch automatisch. Duplicate Manager Pro arbeitet laufwerksübergreifend, auch Cloudspeicher wird in die Suche einbezogen. Bestimmte Ordner, Unterordner und Dateitypen lassen sich ausschließen. Die App bietet verschiedene vorgefertigte Scan-Jobs zur Auswahl an, die Suche nach Dubletten lässt sich aber auch mit individuellen Konfigurationen vornehmen.statt 5,49 € (ab macOS 10.9)ScrollStickies legt Erinnerungen und Notizen auf dem Desktop ab. Dabei weisen die virtuellen farbigen Zettel eine Besonderheit auf: Sie können auf Einzeiler reduziert werden; der Text scrollt dann ähnlich wie bei einem Teleprompter über den Sticker, das Tempo ist einstellbar. Schriftart, Textgröße und Farbe lassen sich ebenso beliebig anpassen wie Größe und Hintergrundfarbe der Notizen. Die App unterstützt die Touch Bar des MacBook Pro.statt 10,99 € (ab macOS 10.10)Die App überwacht in Echtzeit die Signalstärke eines Funknetzwerks und zeigt diese in der Menüleiste in Prozent an. Ein Mausklick auf die Anzeige öffnet eine Detailansicht mit weiteren Informationen zur aktuellen WLAN-Verbindung, angezeigt werden unter anderem der genutzte Funkkanal, die lokale IP-Adresse sowie die aktuelle Übertragungsrate. Außerdem werden die weiteren Netzwerke in der Umgebung aufgelistet.– 0,00 € statt 10,99 €– 0,00 € statt 1,09 €– 5,49 € statt 10,99 €– 4,49 € statt 10,99 €statt 10,99 € (ab iOS 9.0)Dieser Neo-Noir-Krimi von Ron Gilbert und Gary Winnick, den Machern von Monkey Island und Maniac Mansion, spielt im Jahr 1987. In Thimbleweed Park müssen fünf Menschen ohne Gemeinsamkeiten, die es in eine vergessene Stadt verschlagen hat, viele seltsame Rätsel lösen. Dabei stoßen sie unter anderem auf eine ausgebrannte Kissenfabrik, ein verwunschenes Hotel und eine Leiche, um die sich niemand kümmert.statt 9,99 € (ab iOS 9.3)Mit diesem mobilen Musikstudio lassen dank der eingebauten musiktheoretischen Algorithmen auf einfache Art und Weise Melodien und Akkordfolgen kreiieren. Zum Komponieren stehen in Klimper zahlreiche Instrumente zur Verfügung, etwa Piano, Gitarre, Bass und Geige, aber auch etliche Synthesitzer-Klänge sowie verschiedene Drumsets. Auf Wunsch fügt die App einer Melodie automatisch die passenden Akkordfolgen hinzu.statt 9,99 € (ab iOS 9.0)In diesem Spiel wird man zum Manager einer Fußballmannschaft und muss diese zum Erfolg führen. Zur Auswahl stehen Teams aus 19 Ländern und 56 Ligen. Dabei kann man sich entscheiden, ob man einen Spitzenclub übernimmt oder mit einem kleinen Verein in höhere Spielklassen aufsteigen will. Zwischendurch nimmt man auf der Trainerbank Platz und beeinflusst mit seinen Entscheidungen das Geschehen auf dem Platz.– 5,49 € statt 6,99 €– 3,49 € statt 5,49 €– 26,99 € statt 54,99 €– 0,00 € statt 2,29 €statt 9,99 €Actionfilm von Patty Jenkins, 2017, 141 MinutenRotten Tomatoes: 88%, Metacritic: 76 PunkteIn dieser Comicverfilmung aus dem Jahr 2017 spielt die israelische Schauspielerin Gal Gadot das Superweib mit den übernatürlichen Kräften. Wonder Woman, die im zivilen Leben unter den Namen Diana Prince als Kuratorin im Louvre arbeitet, kämpft in dem Streifen Seite an Seite mit den Menschen, um alle Kriege auf der Erde ein für alle Mal zu beenden. Der Film spielte an den Kinokassen weltweit mehr als 800 Millionen US-Dollar ein.statt 9,99 €Animationsfilm von Richard Starzack und Mark Burton, 2015, 81 MinutenRotten Tomatoes: 99%, Metacritic: 81 PunkteIn diesem Film erlebt Shaun, das in Deutschland vor allem durch die "Sendung mit der Maus" berühmt gewordene Schaf, sein erstes großes Abenteuer auf der Kinoleinwand. Natürlich stellt die knuffige Knetfigur auch darin wieder jede Menge Unfug an. Dabei treibt Shaun es so arg, dass sich der Bauer plötzlich in einer großen Stadt wiederfindet. Die gesamte Schafherde nacht sich daraufhin gemeinsam mit Hund Bitzer auf den Weg, um den Herrn und Meister zu retten.statt 5,99 €Animationsfilm von Phil Lord und Chris Miller, 2014, 100 MinutenRotten Tomatoes: 96%, Metacritic: 83 PunkteDer erste Kinofilm, welcher auf dem weltbekannten Lego-Baukastensystem basiert, zeigt die Abenteuer des einfachen Bauarbeiters Emmet. Dieser gerät eines Tages in den Ruf, der Schlüssel zur Rettung der Welt zu sein. Gemeinsam mit anderen Lego-Figuren muss er sich aufmachen, um einen abgrundtief bösen Tyrannen namens Lord Business zu besiegen. "The Lego Movie" war für einen Oscar nominiert und erhielt unter anderem einen British Academy Film Award.(Fantasy-Drama, 2018) - 3,99 € statt 9,99€(Science Fiction, 2014) - 3,99 € statt 9,99 €(Thriller, 2017) - 3,99 € statt 9,99 €statt 379,99 €Sonys schlanke Konsole gibt es heute im Bundle mit FIFA 20 und zwei DualShock-Controllern im Tagesangebot bei Amazon. Mit 330 Euro liegt der Preis 50 Euro unter der unverbindlichen Preisempfehlung, der Onlinehändler unterbietet damit auch die meisten Mitbewerber. Im Lieferumfang sind Mono-Headset, HDMI-, Netz- und USB-Kabel enthalten. Als Bonus gibt es obendrauf ein FIFA Ultimate Team Rare Gold Pack und drei FIFA Ultimate Team ICON Leihspieler für fünf Spiele.statt 1.949,99 €Passend zur PlayStation hat Amazon heute auch einen OLED-Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 65 Zoll im Angebot. Der LG OLED65B8LLA bietet UHD-Auflösung und verfügt über zwei Triple-Tuner für Satellitenempfang, DVB-T2 und digitalen Kabelanschluss. Dolby Vision und HDR10 Pro sind ebenso an Bord wie Dolby Atmos. Das TV-Gerät bietet LAN, WLAN und Bluetooth und unterstützt Amazon Video, Netflix, YouTube und Maxdome sowie USB-Recording. Eine Magic Remote ist im Lieferumfang enthalten.Unter dem Motto " Wahnsinns-Schnell-Verkauf " bietet Media Markt noch bis einschließlich 28. September unter anderem Restposten und Einzelstücke an. Relativ preisgünstig zu haben sind unter anderem ältere iPhone-Modelle, aber auch Fernseher, Kameras und Haushaltsgeräte. Wie stets sollte man aber vor einem Kauf die Preise vergleichen, denn erfahrungsgemäß ist nicht jedes vermeintliche Schnäppchen auch wirklich günstiger als bei der Konkurrenz.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.