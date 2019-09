Freitagsschnäppchen: Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Weitere preisreduzierte Apps im Mac App Store:

Apps und Spiele im iOS App Store

Kostenlose Apps im iOS App Store:

Filme im iTunes Movie Store

Weitere preisreduzierte Filme im iTunes Movie Store:

Gadgets und Geräte

Hinweis

Bei Amazon läuft noch bis Montag die Sommer-Schluss-Aktion mit zum Teil deutlich im Preis reduzierten Tagesangeboten. Heute gibt es zum Beispiel einen günstigen Samsung-Fernseher des aktuellen Jahrgangs, der bereits AirPlay 2 an Bord hat. Außerdem stellen wir wieder einige Apps für macOS und iOS vor, darunter auch einige kostenlose Anwendungen. Die Filmstars des Wochenendes sind unter anderem Tom Hanks, Keanu Reeves und Brad Pitt.statt 5,49 € (ab macOS 10.12)Clipsy speichert alle in die Zwischenablage kopierten Inhalte wie beispielsweise Dokumente, Bilder und Texte, aber auch URLs. Von der Menüleiste aus lassen sich diese dann aufrufen und wieder verwenden. Die App merkt sich maximal 9.999 Einträge, zeigt deren genauen Typ an und bietet eine Suchfunktion. Zudem können Inhalte gelöscht und bearbeitet werden. Einzelne Apps kann man von der Speicherung durch Clipsy ausschließen.statt 54,99 € (ab macOS 10.11)Luminar 3 haben wir bereits vor fünf Wochen in den Freitagsschnäppchen präsentiert. Wir nehmen die App diese Woche noch einmal in die Liste auf, weil sie aktuell zum absoluten Tiefpreis zu haben ist. Das Bildbearbeitungsprogramm bietet unter anderem eine Bibliotheksfunktion mit Albenverwaltung, mehr als 40 Filter zum Teil mit Künstlicher Intelligenz sowie Ebenen und Masken. Enthalten sind außerdem sogenannte "Looks", mit denen sich Fotos mit bestimmten Stilen versehen lassen. Luminar 3 kann nach dem Kauf unbegrenzt eingesetzt werden.statt 79,99 € (ab macOS 10.10)Camera Lens Studio Pro ist eine mächtige App für die Bildbearbeitung, welche den Schwerpunkt auf Filter legt. Die professionelle Anwendung besticht durch einfache Bedienung und bietet weit mehr als 300 Effekte, unter anderem verschiedene Vignettierungen, Farbveränderungen, Gradientenfilter und Lens Flares. Darüber hinaus stehen zahlreiche Presets zur automatischen Bearbeitung von Fotos zur Verfügung. 8mm Vintage Studio - 27,99 € statt 41,99 € MovieMator Video Editor Pro - 5,49 € statt 16,99 € PrestoBand Guitar and Piano - 3,49 € statt 5,49 €statt 4,49 € (ab iOS 9.0)Mit dieser App können auch unerfahrene iPhone- und iPad-Nutzer auf einfache Art und Weise Datenbanken für alle erdenklichen Zwecke erstellen. iDatabase erleichtert das unter anderem durch zahlreiche gebrauchsfertige Vorlagen etwa für CD-Sammlungen, Bücher, Ausgaben oder Rezepte. Darüber hinaus lassen sich eigene Datenbanken erstellen. Die App bietet zudem Sortier- und Suchfunktionen sowie die Synchronisation mit Dropbox und iDatabase für macOS statt 16,99 € (ab iOS 8.0)In diesem Spiel zieht der Gamer nicht als Elitesoldat durch einen Krieg, sondern ist Teil einer Gruppe von Zivilisten, die in einer belagerten Stadt ums Überleben kämpft. Er muss sich unter anderem mit Lebensmittelknappheit und einem Mangel an Medikamenten herumschlagen. Zudem besteht ständig die Gefahr, von Scharfschützen ins Visier genommen oder von Plünderern ausgeraubt zu werden. Zusätzlich geht es bei nahezu jeder Entscheidung um Leben und Tod.statt 4,49 € (ab iOS 9.0)DoggyDoc unterstützt Hundefreunde dabei, den Gesundheitszustand ihres Lieblings im Blick zu behalten und mögliche Erkrankungen zu erkennen. Die App bietet ein virtuelles Diagnosesystem, in welches nach Angaben der Entwickler das Fachwissen erfahrener Tierärzte eingeflossen ist. DoggyDoc bietet zudem verständliche Erklärungen bekannter Hundekrankheiten und gibt Empfehlungen zu möglichen Therapiemaßnahmen. Einen unter Umständen erforderlichen Besuch beim Tierarzt kann die App allerdings selbstverständlich nicht ersetzen. SkySafari - 0,00 € statt 2,29 € Neo Monsters - 0,00 € statt 1,09 € Sky Guide - 0,00 € statt 3,49 € Remote Drive for Mac - 0,00 € statt 5,49 €statt 5,99 €Drama von Steven Spielberg, 2015, 141 MinutenRotten Tomatoes: 91%, Metacritics: 81 PunkteSteven Spielberg erzählt in "Bridge of Spies - Der Unterhändler" die Geschichte des Anwalts James B. Donovan (Tom Hanks). Dieser wird 1957, also mitten im Kalten Krieg, in das politische Geschehen verwickelt. Er soll sich um die Freilassung eines in der Sowjetunion inhaftierten amerikanischen U2-Piloten bemühen. Der Titel des Films spielt auf die Glienicker Brücke an, über welche die USA und die UdSSR regelmäßig gefangene Agenten austauschten.statt 9,99 €Actionfilm von Chad Stahelski, 2017, 123 MinutenRotten Tomatoes: 89%, Metacritics: 75 PunkteIn der Fortsetzung des 2014 erschienenen Streifens "John Wick" spielt Keanu Reeves erneut die Titelrolle. Der Auftragskiller sieht sich zum zweiten Mal gezwungen, seinen Ruhestand zu unterbrechen und wieder aktiv zu werden. Ein Blutschwur verpflichtet ihn nämlich dazu, einem ehemaligen Kollegen zu helfen. Dieser soll eine international tätige Organisation von bezahlten Killern unter seine Kontrolle bringen.statt 9,99 €Drama von Terrence Malick, 2011, 138 MinutenRotten Tomatoes: 84%, Metacritics: 85 PunkteBrad Pitt, Sean Penn und Jessica Chastain stehen in diesem Film im Mittelpunkt einer Familientragödie, welche sich in Texas abspielt. Dabei entpuppt sich die vermeintlich heile Welt der 1960er Jahre als nicht ganz so idyllisch, wie man zunächst glauben mag. Der Streifen von Terrence Malick wurde 2011 in Cannes mit der "Goldenen Palme" ausgezeichnet und war für drei Oscars nominiert. Logan Lucky (Komödie, 2017) - 3,99 € statt 9,99 € Das Mädchen Wadjda (Drama, 2013) - 3,99 € statt 9,99 € Der große Crash (Drama, 2011) - 5,99 € statt 9,99 €(UVP 149,90 €)Amazon bietet den leistungsstarken Multifunktionsdrucker heute im Rahmen der Sommer-Schluss-Aktion besonders günstig an. Der TIntenstrahler druckt, scannt, kopiert und faxt, verfügt über LAN und WLAN und unterstützt AirPrint. Die Druckgeschwindigkeit gibt der Hersteller mit 18,5 Seiten pro Minute (schwarz-weiß) beziehungsweise 10 Seiten pro Minute (Farbe) an. Bei anderen Online-Händlern kostet der HP OfficeJet Pro 6960 aktuell rund 20 Euro mehr. Amazon hat darüber hinaus zahlreiche weitere Tintenstrahl- und Laserdrucker im Angebot.statt 629,00 €Vergleichsweise günstig ist heute der 50-Zoll-UHD-Fernseher Samsung RU7179 zu haben. Amazon verlangt im Tagesangebot nur knapp 390 Euro und damit etwa 50 Euro weniger als andere Anbieter. Das Gerät verfügt über alle erforderlichen Tuner und bietet drei HDMI-Anschlüsse sowie LAN und WLAN. Apples AirPlay 2 ist ebenso an Bord wie Apps für zahlreiche Streamingdienste, außerdem unterstützt das Gerät sowohl Google Assistant als auch Alexa. Weitere Displaygrößen gibt es bei Amazon ebenfalls zu reduzierten Preisen , allerdings sind nicht alle Varianten unbedingt deutlich günstiger als bei der Konkurrenz.Darüber hinaus fügt Amazon im Rahmen der laufenden Sommer-Schluss-Aktion noch bis Montag täglich ab 6 Uhr neue Angebote hinzu. Diese sind zwar nicht in jedem Fall deutlich günstiger als bei anderen Online-Händlern oder im stationären Handel, bei manchen Gadgets lässt sich aber durchaus Geld sparen.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.