Freitagsschnäppchen: Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Blink Pro

19,99 €

Clipsy

1,09 €

Door Kickers

3,49 €

Worms 4

3,49 €

G30

2,29 €

Storm Rush

0,49 €

Metadata Pro

4,49 €

Die Unbestechlichen

5,99 €

Willkommen, Mr.Chance

3,99 €

Carlos - Der Schakal

3,99 €

Amazon Prime Day

Hinweis

Mit Linguist stellen wir in den heutigen Freitagsschnäppchen eine Übersetzungs-App für den Mac vor. Außerdem gibt es heute etliche weitere Apps, Spiele und Filme sowie eine Überwachungskamera zu Schnäppchenpreisen. Ein Ausblick auf Aktionen im Vorfeld von Amazons Prime Day , der in diesem Jahr erstmals zwei Tage dauert, rundet das Angebot ab.statt 10,99 € (ab macOS 10.11)4,1 von 5 SternenDas einfach zu bedienende Tool übersetzt einzelne Wörter oder ganze Textabschnitte sowohl aus der Statusleiste heraus als auch aus einem Fenster. Linguist beherrscht mehr als 100 Sprachen und bietet einen Hotkey, mit dem Webseiten oder Apps mit einem einzigen Tastendruck übersetzt werden können. Eine Sprachausgabe gehört ebenso zu den Features der App wie die Möglichkeit des Exports von Texten. Das Programm benötigt eine Internetverbindung.statt 3,49 € (ab macOS 10.8)4,0 von 5 SternenDer interaktive 3D-Globus zeigt ein Relief-Modell der Erde mit politischen und physikalischen Karten sowie der Wettersituation. Er präsentiert praktische Informationen über den Planeten sowie zahlreiche farbenfrohe Grafiken. Die App enthält Fakten zu mehr als 2.600 geografischen Objekten, 500 „Weltwundern“ und über 2.100 Fotos. Darüber hinaus zeigt es den Tag-Nacht Zyklus und informiert über Zeitzonen. Die App unterstützt Retina-Displays und Darkmode.statt 32,99 € (ab macOS 10.11)4,6 von 5 SternenDie App katalogisiert Filme und Serien mit Hilfe eines Onlinedatenbank. Diese enthält Daten zu mehr als einer Million Titeln von DVDs und Blu-ray-Discs sowie einen umfangreichen Katalog digitaler Kopien von Filmen und Serien aus verschiedenen Ländern und in unterschiedlichen Sprachen. My Movies 2 Pro erlaubt die Sortierung der Videosammlung nach diversen Kriterien und bietet zahlreiche Filtermöglichkeiten.Weitere Apps und Spiele im Angebot:(SIP-Client) -statt 49,99 €(Clipboard-Manager) -statt 2,29 €(Taktikspiel) -statt 19,99 €statt 16,99 € (ab iOS 9)4,8 von 5 SternenDie Remote-Desktop-App stellt über LAN, WLAN und Mobilfunk RDP- und VNC-Verbindungen zu Computern her, auf denen macOS, Linux oder Windows im Einsatz ist. Jump Desktop unterstützt VPN und SSH-Tunnel sowie speziell für iOS entwickelte Mäuse. Die Zugangsdaten für die Server werden verschlüsselt auf iPhone oder iPad abgelegt und können mit Touch ID abgesichert werden.statt 3,99 € (ab iOS 9)4,0 von 5 SternenMagibot ist eine Kombination aus Jump’n‘Run und Strategiespiel. In 40 Levels begleitet der Spieler die Abenteuer des kleinen Magier-Roboters Ilo, der von der Menschheit als letzte Hoffnung auf einen Planeten geschickt wurde. Mit Spitzhut und einem magischen Buch erkundet Ilo eine Welt voller angriffslustiger Kreaturen, um die Terraforming-Leuchtfeuer zu finden. Dabei kann er mit magischen Blöcken, Flugkräften und der Fähigkeit zur Veränderung von Zeit und Materie Hindernisse überwinden.statt 16,99 € (ab iOS 10.3)4,5 von 5 SternenVoice Dream Reader liest Artikel, Dokumente und Bücher vor. Die App bietet eine Auswahl aus 36 eingebauten iOS-Stimmen in 27 Sprachen und lässt sich an den persönliche Lesestil anpassen. Unterstützt werden zahlreiche Dokument-Formate, zum Beispiel Pages, PDF, Microsoft Word und DRM-freie EPUB-Dateien. Außerdem kann Voice Dream Reader Web-Artikel vorlesen. Hörbücher in den Formaten MP3 und MP4 werden ebenfalls abgespielt.Weitere Apps und Spiele im Angebot:(Casual Game) -statt 5,99 €(Gedächtnis-Labyrinth) -statt 4,49 €(Reaktionsspiel) -statt 2,29 €(Metadaten-Editor für Fotos und Videos) -statt 5,29 €statt 9,99 € (Leihe 3,99 €)Actionfilm von Sam Raimi, 2004, 127 MinutenRotten Tomatoes: 93%, Metacritic 83 PunkteSpiderman (Tobey Maguire) trifft auf einen neuen Gegenspieler - den mit vier mächtigen Tentakeln ausgestatteten „Doc Ock“ (Alfred Molina). Mary Jane (Kirsten Dunst) hat mittlerweile eine Karriere als Schauspielerin begonnen und einen neuen Mann an ihrer Seite. Sehr zum Missfallen von Peter, der immer noch gegen den ständigen Impuls ankämpfen muss, sein Doppelleben aufzugeben und Mary Jane endlich seine Liebe zu gestehen.statt 9,99 € (Leihe 3,99 €)Western von Quentin Tarantino, 2013, 165 MinutenRotten Tomatoes: 86%, Metacritic 81 PunkteJamie Foxx, Christoph Waltz und Leonardo DiCaprio sind nur drei von vielen Stars in diesem mit zwei Oscars ausgezeichneten Brutalo-Western von Quentin Tarantino. Auf der Suche nach seiner von ihm in einer Auktion getrennten Frau trifft der Sklave Django den Kopfgeldjäger Dr. Schultz. Dieser befreit Django, damit er ihm bei der Suche nach Verbrechern behilflich ist. Zum Dank will Dr. Schultz dem Sklaven helfen, seine Frau ausfindig zu machen.statt 9,99 € (Leihe 3,99 €)Actionfilm von Richard Donner, 2001, 143 MinutenRotten Tomatoes: 85%, Metacritic 80 Punkte„Superman - Der Film“ ist bis heute einer der Lieblingsfilme der Fans des Superhelden. Im Mittelpunkt steht Christopher Reeve als sehr menschlicher Mann aus Stahl. Zum Star-Aufgebot gehören unter anderem Marlon Brando (Jor-El), Gene Hackman (Lex Luthor) und Margot Kidder (Lois Lane). Der Streifen war für etliche Oscars nominiert und erhielt viele Auszeichnungen, unter anderem den „Saturn Award“ für den besten Science-Fiction-Film.Weitere Filme im Angebot:(1976) -statt 8,99 €(1980) -statt 9,99 €(2010) -statt 9,99 €statt 199,00 €Amazon bietet zurzeit die kabelgebundene Überwachungskamera mit Gegensprechfunktion 20 Prozent günstiger an. DIe Ring Stick Up Cam überwacht Außen- und Innenbereiche und bietet HD-Video in 1080p. Die Kamera schickt eine Benachrichtigung an ein iPhone oder anderes Gerät, sobald eine Bewegung erfasst wurde. Mit ausgewählten Alexa-Geräten lassen sich zudem Videoaufnahmen in Echtzeit per Sprachbefehl starten.Der alljährliche Prime Day steht bevor – in diesem Jahr sogar an zwei Tagen. Amazons Sonderaktion für Prime-Kunden steigt am 15. und 16. Juli. Der alljährliche Prime Day steht bevor – in diesem Jahr sogar an zwei Tagen. Amazons Sonderaktion für Prime-Kunden steigt am 15. und 16. Juli. Im Vorfeld steht unter anderem am 11. Juli ein „ Prime-Day-Konzert " mit Taylor, Swift, Dua Lipa, SZA und Becky G auf dem Programm. Außerdem gibt es zurzeit 20 Prozent Rabatt auf zahlreiche Produkte aus dem Sortiment der Amazon-Eigenmarken. Auch wer noch nicht Prime-Mitglied ist, kann von diesen Sonderangeboten profitieren: Eine kostenlose 30-tägige Probemitgliedschaft genügt.