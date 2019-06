Freitagsschnäppchen: Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps im Mac App Store

Apps und Spiele im iOS App Store

Filme im iTunes Movie Store

Gadgets und Geräte

Samsung Portable SSD T5 250 GB - 59,99 €

SANDISK Extreme Portable 500 GB - 98,99 €

Langsam wird es Zeit für die jährliche Steuererklärung. Da trifft es sich gut, dass ein entsprechendes Programm zur Zeit mit Rabatt angeboten wird. So kommt man nicht nur schneller an eine mögliche Steuererstattung, sondern auch etwas günstiger. Außerdem gibt es heute etliche weitere Apps, Spiele, Filme und Gadgets zu Schnäppchenpreisen.statt 5,49 € (ab macOS 10.11)4,6 von 5 SternenSnipNotes erlaubt das schnelle Speichern von Notizen direkt aus der Menüleiste, dem Widget für die Mitteilungszentrale und mit Tastenkombinationen. Text- und Bildnotizen lassen sich in vielfältiger Weise formatieren und in Kategorien einordnen. Außerdem bietet die App verschiedene Sortiermöglichkeiten sowie die Synchronisation zwischen macOS und iOS-Geräten sowie der Apple Watch über das persönliche iCloud-Konto. Eine kostenlose Testversion der zugehörigen App für iPhone, iPad und Apple Watch gibt es im iOS App Store , die Vollversion ist als In-App-Kauf für 4,49 € erhältlich.statt 21,99 € (ab macOS 10.10)5 von 5 SternenWork Tracker ist ein übersichtliches Werkzeug zur Zeiterfassung. Die App erlaubt die Planung zukünftiger Tätigkeiten auf täglicher oder wöchentlicher Basis sowie an spezifischen Daten. Außerdem kann man Zeitlimits und Deadlines setzen. Jobs lassen sich dokumentieren sowie als CSV- oder Textdateien exportieren. Darüber hinaus bietet Work Tracker eine Abrechnungsfunktion, Netzwerkzeiterfassung und zahlreiche Filter. Die App unterstützt iCloud und die Touch Bar.statt 28,99 € (ab macOS 10.10)4,8 von 5 SternenAm 31. Juli endet die Abgabefrist der Einkommensteuererklärung für das Jahr 2018. Mit WISO steuer 2019 kann man diese lästige Aufgabe selbst am Mac erledigen. Die App erklärt knifflige Sachverhalte leicht verständlich per Video und gibt Tipps zum Steuern sparen. Sie bietet zahlreiche Assistenten, erlaubt den Import von Daten und unterstützt den Belegabruf für die vorausgefüllte Steuererklärung. Mit einer Lizenz lassen sich maximal fünf Steuererklärungen anfertigen und ans Finanzamt übertragen.statt 64,99 € (ab iOS 10)4,6 von 5 SternenABBYY FineScanner AI macht aus iPhone und iPad ein universelles Werkzeug, mit dem man Dokumente und Bücher erfassen sowie elektronische Kopien in PDF und JPEG erstellen kann. Die App erkennt Texte in 193 Sprachen und exportiert sie in zwölf verschiedene Dateiformate, unter anderem als DOCX, PDF und reinen Text. Scans lassen sich im iCloud Drive speichern, direkt aus der App zu Dropbox, Evernote oder Facebook hochladen sowie per Mail verschicken. Im Angebot ist aktuell auch ABBYY Visitenkarten scanner Pro , den es zurzeit für 21,99 € (statt 43,99 €) gibt.statt 2,29 € (ab iOS 10)3,9 von 5 SternenIn dem Point-and-Click-Adventure, dessen Grafik an Holzschnitte des 15. Jahrhunderts erinnert, muss die Hauptfigur Harry sich in feindselige Länder hinauswagen, um seine Geliebte zurückzuholen. Auf der Reise begegnet er fantastischen Kreaturen und muss im Verlauf des Spiels seine persönlichen Dämonen besiegen. Das Game für iPhone und iPad bietet mehr als zwei Dutzend Schauplätze und zahlreiche Rätsel.statt 4,49 € (ab iOS 8)3,8 von 5 SternenIn Patchwork nähen die Spieler ihren Weg zum Sieg durch das Anbringen von Stoff-Flicken mit unterschiedlicher Größe, Farbe und Knöpfen. Gewinner ist, wer die Flickendecke mit den wenigsten Löchern und den meisten Knöpfen aufweisen kann. Man muss daher jeden Nadelstich gut planen sowie auf Kosten und Zeit achten. Außerdem kann man auf verschiedenen Plattformen gegen die besten Quilter der Welt spielen.statt 13,99 € (Leihe nicht möglich)Animationsfilm von Brad Bird, 2018, 117 MinutenRotten Tomatoes: 94%, Metacritic 80 PunkteIn "Die Unglaublichen 2" soll Helen Superhelden wieder salonfähig machen, während Bob sich zuhause heldenhaft um die Bedürfnisse von Violetta, Flash und Baby Jack-Jack kümmert - als sich bei Letzterem plötzlich Superkräfte zeigen. Doch alles droht aus den Fugen zu geraten, als ein neuer Schurke mit einem perfiden Plan in Erscheinung tritt. Aber die Parrs bekommen Hilfe von Frozone und schrecken vor der Herausforderung nicht zurück.Außerdem gibt es aktuell zahlreiche weitere Disney- und Pixar-Filme im Angebot, darunter viele Klassiker: Arielle, die Meerjungfrau (statt 13,99 €) Vaiana (statt 11,99 € Bambi (statt 13,99 €) Toy Story (statt 11,99 €) Toy Story 2 (statt 11,99 €) Toy Story 3 (statt 11,99 €) Findet Nemo (statt 11,99 €) Oben (statt 11,99 €)statt 9,99 € (Leihe 3,99 €)Actionfilm von Jonathan Nolan, 2008, 152 MinutenRotten Tomatoes: 94%, Metacritic 84 PunkteIn der Fortsetzung des Action-Hits "Batman Begins" kämpft Christian Bale als Batman nach wie vor gegen das Böse, um das organisierte Verbrechen in Gotham endgültig zu zerschlagen. Doch das schlagkräftige Dreiergespann sieht sich bald einem immer mächtiger werdenden Kriminellen gegenübergestellt, der als Joker bekannt ist. Diesen spielt Heath Ledger, für den es der zweitletzte Film vor seinem viel zu frühen Tod war.statt 9,99 € (Leihe 3,99 €)Thriller von James Bridges, 1979, 122 MinutenRotten Tomatoes: 83%, Metacritic 81 PunkteIn dieser spannungsgeladenen Geschichte mit den Stars Jane Fonda, Michael Douglas und Jack Lemmon wird ein Albtraum beinahe zur Wirklichkeit. Als die ehrgeizige Fernsehreporterin Kimberly Wells, die an einer Story über Energiequellen arbeitet, sich in einem Kernkraftwerk aufhält, kommt es zu einem alarmierenden Störfall, der fast zum Schmelzen des Reaktors führt. Doch die Verantwortlichen der Anlage verneinen jegliche Gefahr.statt 139,99 € (UVP)Gravis hat heute die Samsung Portable SSD T5 mit 250 GB und V-NAND-Technologie im Angebot. Das externe Laufwerk ist nicht nur schnell, sondern auch handlich und kompakt. Es verfügt über einen USB-C-Anschluss, der auch für die Energieversorgung zuständig ist. Die SSD bietet Transferraten von bis zu 540 MB/Sekunde. statt 139,99 € (UVP)Gravis hat heute die Samsung Portable SSD T5 mit 250 GB und V-NAND-Technologie im Angebot. Das externe Laufwerk ist nicht nur schnell, sondern auch handlich und kompakt. Es verfügt über einen USB-C-Anschluss, der auch für die Energieversorgung zuständig ist. Die SSD bietet Transferraten von bis zu 540 MB/Sekunde. Dank des stoßfesten Aluminiumgehäuses übersteht sie dem Hersteller zufolge Stürze aus bis zu zwei Metern Höhe unbeschadet.statt 139,99 € (UVP)Die robuste externe SSD mit USB-C-Anschluss ermöglicht schnelle Datenübertragungen mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 550MB/Sekunde. Mit Schutzklasse IP55 hält sie Regen, Spritzwasser, Flüssigkeiten und Staub stand. Die SanDisk Extreme Portable SSD wiegt knapp 39 Gramm und ist mit Abmessungen von rund 50 x 96 x 9 Millimetern sehr kompakt. Zurzeit ist sie bei Media Markt im Angebot.