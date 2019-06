Freitagsschnäppchen: Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps im Mac App Store

Desktop Publishing, PDF-Bearbeitung und Videoschnitt, aber auch Bäuerlich-Rustikales und ein Spieleklassiker: Das sind einige der Freitagsschnäppchen, die wir kurz vor dem Wochenende vorstellen. Darüber hinaus präsentieren wir auch in dieser Ausgabe wieder einige im Preis reduzierte Geräte und Gadgets, und natürlich gibt es wie immer etliche rabattierte Filme.statt 54,99 € (ab macOS 10.7)5 von 5 SternenZur Einführung gibt es die brandneue DTP-Software mit 20 Prozent Rabatt. Affinity Publisher erstellt Dokumente aller Art, von Plakaten und Postern über Bücher und Broschüren bis hin zu Zeitungen und Zeitschriften. Die App bietet zahlreiche professionelle Layoutwerkzeuge, unterstützt Masterseiten und Bildrahmen mit flexiblen Skalierungspositionen sowie Textrahmen in beliebigen Maßen und Formen. Sie legt auf Wunsch automatische Inhaltsverzeichnisse an und beherrscht den Export von PDF-Dateien nach den Standards X-1a, X-3 und X-4.Ebenfalls im Angebot:für 43,99 € undfür 43,99 €.statt 16,99 € (ab macOS 10.9)4,3 von 5 SternenPDFGenius4 ist eine leistungsfähige App für die Erstellung und Bearbeitung von PDF-Dateien. Neben den gängigen Editiermöglichkeiten wie Teilen und Zusammenführen von Dateien sowie Einfügen und Entnehmen von Seiten erlaubt das Programm auch die Konvertierung von PDFs in gängige Grafikformate wie JPG, PNG, TIFF oder PSD und umgekehrt. Files lassen sich mit Passwörtern schützen. Mit Auto Magic kann man Inhaltsverzeichnisse erstellen, zudem erlaubt PDFGenius 4 die Bearbeitung der Metadaten eines Dokuments.statt 37,99 € (ab macOS 10.7)4,3 von 5 SternenMit dem Landwirtschafts-Simulator kann man sich spielerisch den Herausforderungen des modernen bäuerlichen Lebens stellen. Im Verlauf der Farmer-Karriere steuert und bedient man mehr als 100 verschiedene Fahrzeuge und Maschinen, die den Originalen beispielsweise von Deutz-Fahr, Lamborghini oder Ponsse nachempfunden sind. Anbauen und verkaufen kann man diverse Feldfrüchte, wer lieber Vieh züchten möchte, hat die Wahl zwischen Kühen, Hühnern und Schafen. Die neue Version bietet auch einen Forstwirtschafts-Modus an.statt 43,99 € (ab iOS 9)4,5 von 5 SternenVideoShow Pro ist ein mit zahlreichen Features ausgestattetes Tool (nicht nur) für Video-Blogger. Mit wenigen Arbeitsschritten entstehen Videos mit integrierten Fotos und Musik, die unter anderem mit visuellen und akustischen Effekten aufgepeppt werden können. Die App enthält über 50 vorgefertigte Designs und bietet eine große Auswahl an Schriftarten und Textstilen sowie über 30 Filter. VideoShow Pro unterstützt 4K, exportiert Full-HD-Videos ohne Laufzeitbeschränkung und erlaubt den direkten Upload etwa zu YouTube, Facebook und Vimeo.statt 21,99 € (ab iOS 11.1)3,9 von 5 SternenDas als "iPad App des Jahres" ausgezeichnete Affinity Photo ist eine einfach zu bedienende Komplettlösung für die Bearbeitung von Fotos auf dem iPad. Dank Metal-Beschleunigung bietet die App eine gute Performance auch bei der Bearbeitung großer Bilder. Zudem nutzt Affinity Photo alle Präzisionsvorteile des Apple Pencil aus. Die App öffnet RAW-Dateien, korrigiert Objektivfehler und bietet zahlreiche Retuschier- und Reparaturwerkzeuge sowie eine umfangreiche Sammlung von Effekten.Ebenfalls im Angebot:für 17,99 €.statt 16,99 € (ab iOS 10.0)4,8 von 5 SternenSchach Pro ist aktuell eines der stärksten Schachprogramme für Mobilgeräte, eignet sich aber auch sehr gut für Anfänger, die das Spiel der Könige auf praktische Art und Weise erlernen wollen. Es bietet 14 Brett-Stile und 9 Figuren-Sets sowie 50 Trainings-Spielstufen. Die Schachregeln lassen sich jederzeit abrufen. Wenn man auf eine Figur tippt, werden alle möglichen erlaubten Züge angezeigt. Partien können abgespeichert und mit Freunden ausgetauscht werden, zudem lassen sich Partien analysieren, während man sie nachspielt.statt 5,99 € (Leihe nicht möglich)Horrorfilm von Ari Aster, 2018, 127 MinutenRotten Tomatoes: 89%, Metacritic 87 PunkteFamilie Graham führt ein beschauliches Leben: Annie (Toni Collette) ist eine liebevolle Mutter und lebt zusammen mit ihrem Mann Steve (Gabriel Byrne) und ihren beiden Kindern Peter (Alex Wolff) und Charlie (Milly Shapiro) etwas abgelegen am Waldrand. Als Annies Mutter Ellen stirbt, muss sich die Familie mit mysteriösen und grauenhaften Ereignissen auseinandersetzen. Nach und nach kommen die furchterregenden Geheimnisse ihrer Ahnen ans Licht. Für Annie, Steve, Peter und Charlie beginnt plötzlich ein Wettlauf gegen ihr dunkles und unheilvolles Schicksal, welches ihre Ahnen ihnen hinterlassen haben.statt 9,99 € (Leihe 3,99 €)Familienfilm von Paul King, 2017, 103 MinutenRotten Tomatoes: 100%, Metacritic 88 PunkteDer liebenswerte Bär Paddington hat nicht nur bei Familie Brown ein Zuhause gefunden, er ist auch in der Nachbarschaft ein geschätztes Mitglied. Als der 100. Geburtstag von Tante Lucy ansteht, sucht Paddington nach einem geeigneten Geschenk. Fündig wird er im Antiquitäten-Laden von Mr. Gruber, der allerlei Schätze birgt: Ein einzigartiges Pop-up-Bilderbuch hat es Paddington angetan. Allerdings muss der kleine, tollpatschige Bär dafür ein paar Nebenjobs antreten – da ist das Chaos natürlich vorprogrammiert. Und dann wird das Buch auch noch gestohlen! Paddington und die Browns setzen sich auf die Spuren des Diebs (Hugh Grant), der ein Meister der Verkleidung zu sein scheint.statt 9,99 € (Leihe 4,99 €)Dokumentarfilm von Asif Kapadia, 2015, 122 MinutenRotten Tomatoes: 95%, Metacritic 85 PunkteDas Porträt von Amy Winehouse, der Beehive-Ikone mit der unvergleichlichen Soulstimme, wurde mit einem Oscar für den besten Dokumentarfilm ausgezeichnet. Die Sängerin bewegte mit ihren persönlichen Texten Millionen von Menschen und gewann sechs Grammys. Aber es gab auch eine Schattenseite des Erfolgs: Amys Drogenexzesse bestimmten immer wieder die Schlagzeilen weit über England hinaus; mit 27 Jahren musste die Künstlerin viel zu früh die Bühne des Lebens verlassen. Der Film von Asif Kapadia zeigt eine Ausnahmekünstlerin mit einer unendlichen Leidenschaft für die Musik und einem ganz eigenen Kopf, angetrieben von dem unersättlichen Verlangen, geliebt zu werden.statt 9,99 € (Leihe 3,99 €)Liebesfilm von Ang Lee, 206, 128 MinutenRotten Tomatoes: 87%, Metacritic 87Das Liebesdrama von Ang Lee erhielt nicht nur drei Oscars und vier Golden Globes, sondern wurde weltweit mit Preisen überhäuft. Der Film erzählt die Geschichte des Ranchers Ennis Del Mar (Heath Ledger) und des Rodeoreiters Jack Twist (Jake Gyllenhaal), die auf Brokeback Mountain eine Herde Schafe vor Wilderern und Raubtieren schützen sollen. Zwischen den beiden entwickelt sich bald mehr als bloße Kameradschaft – sie verlieben sich ineinander. Doch angesichts der engstirnigen Moralvorstellungen in der konservativen US-Provinz bleiben Ennis und Jack nur getrennte Wege. Die beiden heiraten, gründen Familien – und kommen doch nicht voneinander los. Über viele Jahre hinweg können sie ihren Gefühlen nur heimlich freien Lauf lassen – weit draußen in den Bergen. Bis Jack einen letzten verzweifelten Versuch unternimmt, für ihre gemeinsame Zukunft zu kämpfen.(UVP 49,99 €)Mit dem reisetauglichen tragbaren Bluetooth-Lautsprecher kann man bis zu fünf Stunden Musik hören. Eine Freisprechfunktion ermöglicht Telefonate. Die Box ist knapp zehn Zentimeter breit, etwa acht Zentimeter hoch und nur 3,64 Zentimeter tief. Zum Lieferumfang gehören eine Tragschlaufe und ein Micro-USB-Kabel. Der reduzierte Preis gilt für die schwarze Ausführung, andere Farben können teurer sein.statt 7,99 €Das robuste rote AmazonBasics-Kabel ist MFI-zertifiziert und verfügt über eine doppelte Ummantelung aus Nylonfasern. Es wird aktuell mit 20 Prozent Rabatt angeboten. Das Kabel ist kompatibel zu allen iDevices mit Lightning-Anschluss. Amazon verspricht, dass es bis zu 6.000 Mal in einem Winkel von maximal 95 Grad gebogen werden kann, bevor es Schaden nimmt. Eine drei Meter lange Variante in Roségold gibt es aktuell für 9,59 € statt 11,99 €.statt 249,00 €Der günstige Saugroboter von Roomba eignet sich für Hartböden ebenso wie für kurzflorige Teppichböden. Er verfügt über eine rotierende Seitenbürste und zwei Mittelbürsten. Dank seiner Sensoren erkennt er Hindernisse und passt sich der Umgebung an. Zum Lieferumfang gehören unter anderem Bürsten für verschiedene Oberflächen und die Ladestation, welcher der Saugroboter automatisch anfährt, wenn ihm die Energie ausgeht. Da er nicht über WLAN-verfügt, kann er nicht mit einer App gesteuert werden, telefoniert aber dafür auch nicht mit dem Hersteller.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.