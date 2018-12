Französischer Apple Store gestürmt und ausgeraubt

Unruhen der "Gelben Westen" halten an

Der Mob beherrschte die Straßen von Bordeaux

Aufständische haben Samstagnacht den Apple Store Saint-Catherine in Bordeaux gestürmt und ausgeraubt. Die Randalierer schlugen zunächst Fenster ein, um dann in die Verkaufsräume einzudringen und diverse Apple-Produkte von den Präsentationsflächen zu reißen. Davon zeugen diverse Videos.Am 17. November starteten die Proteste der Bewegung, die gegen die "Ökosteuerreform" von Präsident Macron auf die Straße ging. Die "Gelben Westen" starteten zu der Zeit mit rund 282.000 Demonstranten, während letzten Samstag nach Zugeständnissen der Regierung nur noch geschätzte 166.000 Menschen dem Ruf folgten. Der Regierung zufolge nehmen sich vermehrt rechts- und linksextreme Kräfte des Aufstandes an. Der Innenminister führt die Gewalt mittlerweile auf "Spezialisten zur Verbreitung von Konflikt und "Spezialisten von Zerstörung" zurück, meldet die französische Nachrichtenagentur AFP. Die Sympathien der Bevölkerung für die Aufständischen seien in Umfragen immer noch sehr hoch. So sollen zwei von drei Franzosen den Protest unterstützen.Bei ABC-News kann man die Situation zuvor sehen , als der Apple Store noch nicht geplündert worden ist. Auf diesem Video einer türkischen Seite erkennt man sowohl den Raub von außen als auch die Straßensituation um den Store herum. Anscheinend haben die Vandalen die Scheibe der Tür zerstört, um dann in die Geschäftsräume einzudringen. Dort hat der Mob von den Tischen gerissen, was er bekommen konnte. Auf einem weiteren Video sieht man einen Einzelnen, der die Treppe hoch geht und mit Händen voll Equipment wieder herunterkommt. Die Stores in Paris hat Apple nach anfänglichen Beschädigungen verrammelt, um weiteren Vorfällen vorzubeugen.