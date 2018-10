Foxconns steigende Einnahmen weisen auf gute iPhone-Xs-Verkäufe hin

Hohe Prognosen, wacklige Voraussetzungen



Die Apple-Aktie erholt sich von der Baisse Ende letzter Woche. Quelle: Bloomberg.com

Gute Zahlen, schlechte Kurse

Im September stieg der Umsatz von Foxconn um 30 Prozent, meldet Reuters. Beobachter gehen davon aus, dass die Meldung des taiwanesischen Produzenten mit guten Verkaufszahlen von Apples iPhone Xs zusammenhängt. Apples Anteil am Gesamtumsatz Foxconns soll 20 Prozent betragen.Die Umsatzerhöhung fällt zeitlich mit der Produktion der im September vorgestellten iPhone-Modelle Xs (Max) zusammen. Damit steigen die Erwartungen an solide Verkäufe der neuen Telefone. Schon im Vorfeld hatten Analysten hohe Absatzzahlen der neuen Serie prognostiziert . Skeptisch blieben Marktbeobachter nur aufgrund der Zollproblematik zwischen China und den USA. Im Juni hatte Foxconn noch gewarnt, der Streit stelle die größte Herausforderung momentan dar. Obwohl die US-Regierung schon ankündigte, weitere Sonderabgaben einzuführen, sind Apple-Produkte bisher von Strafzöllen verschont geblieben. In Deutschland sehen die Mobilfunkanbieter die Absatzzahlen ähnlich hoch wie letztes Jahr.Foxconn, die Firma der Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., gab bekannt, den Septemberumsatz auf 18,8 Milliarden US-Dollar erhöht zu haben. Damit hat der Konzern zum zweiten Mal nach Mai 2018 ein zweistelliges Wachstum erreicht. Das Monatsergebnis stellt das zweitbeste aller Zeiten für Foxconn dar. Experten sagen, die hohen Einnahmen bringen das Unternehmen dieses Jahr auf ein Rekordergebnis. In der Reihenfolge "Consumer", "Computing" und "Communications" steige der Umsatz in den drei größten Produktlinien. Dennoch schlossen die Aktien von Foxconn Ende letzter Woche mit einem Minus von 6,9 Prozent, nachdem die Wall Street insgesamt von Kursstürzen betroffen war. Seitdem hat sich das Papier, welches Anfang Oktober noch über 75 US-Dollar Wert war, im Bereich von 65 Dollar eingependelt . Die Apple-Aktie hat sich hingegen besser vom börsenweiten Tief erholt: Nachdem der Kurs von etwa 226 auf 214 Dollar abgestürzt war, notiert er nun wieder bei 222,11. Der Höchstwert betrug Anfang des Monats 232,07 Dollar. Apple stellt seine Quartalszahlen am 1. November vor.