Foxconn plant US-Forschungszentrum für autonome Fahrzeuge

Foxconn-Gründer Terry Gou hat in Shenzhen gegenüber Medienvertretern ein weiteres Investitionsprojekt in den USA angekündigt. Neben der geplanten Display-Fabrik in Wisconsin ist demnach auch ein Forschungszentrum in Michigan geplant. Dort soll der Fokus vor allem auf der Entwicklung autonomer Fahrzeuge liegen. Es gilt als eines der Zukunftsfelder und ist nach Ansicht von Gou in den USA weiterentwickelt als in China.Details zur Entwicklung autonomer Fahrzeuge wollte Foxconn nicht preisgeben. Es ist unklar, ob es sich um Fahrzeuge für Logistik und Produktion handelt oder ob Foxconn in den Markt für automatisierten Personentransport einsteigen will. Im Bereich Robotik beschränkt sich Foxconn beispielsweise auf die Entwicklung von Systemen für die automatisierte Produktion.Genauso offen bleibt die Fragen, ob Apple involviert ist. Apple entwickelt ein System für autonome Fahrzeuge, hat sich aber aus der anfänglichen Entwicklung eigener Fahrzeuge wieder zurückgezogen. Es ist daher möglich, dass Foxconn als Apples Hauptzulieferer diesen Part übernimmt und beide Unternehmen gemeinsam in den automatisierten Personentransport einsteigen.