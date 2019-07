„Fortgeschrittene Verhandlungen“: Apple möchte Intels Abteilung für 5G-Smartphone-Chips kaufen

Kaufpreis von mindestens einer Milliarde US-Dollar

Personal und Patente für Apples 5G-Bemühungen

Als Apple und Qualcomm ihren jahrelangen Gerichtsstreit im April überraschend beilegten und eine neue Geschäftspartnerschaft verkündeten, reagierte Intel umgehend. Per Pressemitteilung verkündete der Chip-Riese, sich von der 5G-Modemchip-Entwicklung für Smartphones zurückzuziehen. Da Apple mit Qualcomm einen neuen 5G-Partner für künftige iPhones hatte, sah Intel keine Zukunft mehr für die Arbeit an einer hauseigenen Lösung.Intels Abteilung für 5G-Smartphone-Chips steht seitdem zum Verkauf. Apple galt von Beginn an als Interessent. Inzwischen befindet sich das Unternehmen aus Cupertino in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem Chip-Anbieter, so das Wall Street Journal.Der Bericht nennt eine potenzielle Kaufsumme von mindestens einer Milliarde US-Dollar. Dazu zählen die Mitarbeiter des entsprechenden Teams und ein reichhaltiges Portfolio an Mobilfunk-Patenten. Wenn die Gespräche zwischen beiden Unternehmen weiterhin so verlaufen wie bisher, könnte die Übernahme schon nächste Woche verkündet werden.Die Gespräche zwischen Intel und Apple über einen möglichen Verkauf der Modemsparte begannen dem Bericht zufolge schon lange vor Apples Gerichtseinigung mit Qualcomm. Bereits im Sommer 2018 starteten demnach die Sondierungen, nachdem der vorherige Intel-CEO Brian Krzanich zurückgetreten war. Krzanich galt als treibende Kraft hinter Intels 5G-Bemühungen. Nachfolger Bob Swan dagegen habe von Beginn an kein großes Interesse an den Smartphone-Chips gezeigt.Die Übernahme der Intel-Abteilung würde Apple mehrere Vorteile bringen. Das Unternehmen hätte auf einen Schlag eine große Menge an Fachpersonal. Hinzu kämen Technologien, an denen schon jahrelang getüftelt wird. Apple soll zuvor schon intensiv an eigenen 5G-Lösungen geforscht haben. Das erfahrene Intel-Team könnte Apple im Hinblick auf hauseigene 5G-Chips in zukünftigen iPhones viel Entwicklungszeit sparen. Zudem bekäme Apple eine Fülle an Patenten, die Weiterentwicklungen und Implementierungen vereinfachen. Intel würde ebenso profitieren, da das Unternehmen die ungeliebte Sparte endlich los wäre und keine Ressourcen mehr dafür aufwenden müsste.