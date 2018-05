Forschungsinstitut: iPhone X ist das bestverkaufte Smartphone im Quartal

Smartphone-Modell Verkaufte Einheiten Marktanteil iPhone X 16 Millionen 4,6% iPhone 8 12,5 Millionen 3,6% iPhone 8 Plus 8,3 Millionen 2,4% iPhone 7 5,6 Millionen 1,6% Xiaomi Redmi 5A 5,4 Millionen 1,6% Samsung Galaxy S9 Plus 5,3 Millionen 1,5%

Ausblick: Plätzetausch bei Apple und Samsung

Das S9 ist Schuld

16 Millionen iPhone X soll Apple im ersten Quartal 2018 verkauft haben und damit am meisten Einheiten eines Modelles – und das weltweit. Das ist die Quintessenz eines Forschungsberichtes , der nun erschien. Insgesamt haben die Hersteller demnach 345 Millionen Smartphones im besagten Quartal ausgeliefert. Dabei machten die sechs beliebtesten Modelle zusammen ein Siebtel aller Smartphones aus. Vier der sechs stammen von Apple. Seit der Einführung soll sich das iPhone X 50 Millionen Mal verkauft haben.Das Forschungsinstitut geht davon aus, dass im nächsten Quartal Samsungs S9 die Spitze der meistverkauften Smartphones einnehmen wird. IDC , ein anderes Institut selber Prägung, hatte schon verlautbaren lassen, dass Samsung seinen Verlust von 2,4 Prozent Marktanteil vermutlich im zweiten Quartal wieder auffangen könne. Während die Verkaufszahlen der Brot-und-Butter-Serien A und J relativ stabil bleiben, sind die Beobachter jetzt gespannt, wie das S9 im nächsten Quartal einschlägt.Es ist nicht besonders überraschend, dass Apples Top-Modelle das neue Flagschiff Samsungs übertrumpfen. Schließlich ist das S9 erst im März vorgestellt worden, also im Prinzip am Ende des Quartals. Die Aufgliederung der Modelle darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Samsung insgesamt immer noch mehr Telefone verkauft hat, nämlich rund 78 Millionen. Bei Apple waren es 52,2 Millionen, verkündete ein weiteres Institut in diesen Tagen. Im bereits erwähnten IDC-Bericht blieb Samsung ebenfalls Marktführer im ersten Quartals. Die 23,3 Prozent Marktanteil standen dort Apples 15,6 Prozent gegenüber.