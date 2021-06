Folgt Samsung Apples Vorbild? Ehemalige Apple-Ingenieure sollen neue Chip-Architektur entwickeln

Nicht nur Intel könnte unter Druck geraten

Will Samsung eine eigene Architektur aufbauen?

Apples Entwicklung als Chip-Schmiede ist bislang eine Erfolgsgeschichte. Während man ARM-Chips in den ersten Jahren der iPhone-Ära noch als reine Mobil-Lösungen abstempelte, machte Apple große Fortschritte. Spätestens mit dem A7 des Jahres 2013, Apple gelang damals die 64-Bit-Umstellung, deutete sich hingegen das Potenzial der Plattform an. Jahr für Jahr wuchs die Performance der A-Chips immer weiter, ohne dass diese jedoch auf den Vorteil verzichten mussten, vergleichsweise effizient zu arbeiten. Dass sich die Benchmark-Ergebnisse immer weiter an herkömmliche Computer-Prozessoren annäherten und Apple schließlich auch mit der Umstellung des Macs begann, war ein Paukenschlag in der Branche.Dem einst alles dominierenden Marktführer Intel weht inzwischen ein immer eisigerer Wind entgegen. Apples Wegfall als zahlungskräftiger Abnehmer teurer CPU-Linien ist schon rein marketingtechnisch gesehen eine Katastrophe – doch auch der generelle Branchentrend geht mit Problemen für Intel einher. Das Vorbild Apples vor Augen gilt es als sicher, dass immer mehr Hardware-Hersteller ebenfalls genau untersuchen, ob man nicht lieber ganz auf eigenen Beinen stehen will. Dies setzt allerdings nicht nur Intel, sondern auch Qualcomm unter Druck.Gerüchten zufolge ist Samsung nämlich derzeit auf Personalsuche, um ehemalige Chip-Entwickler von Apple und AMD zu gewinnen. Diese sollen dann für ein neues Projekt eingesetzt werden, mit dem Samsung die Chip-Ambitionen forcieren will. In aktuellen Smartphone-Modellen arbeiten je nach Region und Modellreihe entweder Qualcomms Snapdragon-Prozessoren oder Exynos-Chips aus eigener Entwicklung. Allerdings gelingt es Samsung bis jetzt nicht, die Leistung der weit verbreiteten Snapdragon-Chips zu übertreffen. Wenn die Gerüchte stimmen, so scheint man sich bei Samsung nicht damit zufriedenzugeben. Die Rede ist von einer "Samsung-eigenen Architektur", wenngleich nicht näher beschrieben ist, worum es sich dabei handeln soll.