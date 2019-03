„Flexgate“ beim 2018er MacBook Pro: Apple ergreift Maßnahme gegen Displayproblem

Längeres Kabel soll Bühnenlicht-Effekt beseitigen

Wirksamkeit der Maßnahme unsicher

Das jüngste Apple-„Gate“ bezieht sich auf Darstellungsprobleme des MacBook Pro aus dem Jahr 2018. Genauer gesagt dreht sich „Flexgate“ um die fehlerhafte Hintergrundbeleuchtung mancher Einheiten des 2018er MacBook Pro, die eine Art Bühnenlicht-Effekt im unteren Bereich des Displays hervorrufen. Apple hat einem Bericht zufolge mittlerweile Maßnahmen ergriffen, damit der Darstellungsfehler nicht mehr auftritt.Macrumors nennt in der entsprechenden Meldung die Forumsnutzerin Olivia88, die im ausführlichen Thread zu „Flexgate“ über eine kleine, aber wohl entscheidende Neuerung im Innern des Gehäuses informierte. Demzufolge verursacht ein fragiles Kabel (Flex Cable), das die Platine mit dem LCD-Display des Mobil-Macs verbindet, die vereinzelt auftretende Störung bei der Anzeige. Besagtes Kabel soll bei neueren Einheiten des 2018er MacBook Pro um zwei Millimeter länger sein als zuvor, womit Apple möglicherweise potenziellen Defekten wie den Lichthöfen der betroffenen Modellen vorbeugen möchte. Olivia88 bezieht sich auf die 13-Zoll-Variante.Die Reparaturspezialisten von iFixit bestätigen das geänderte Bauteil für das 2018er MacBook Pro mit 15-Zoll-Display. Sie öffneten das Gerät und verglichen das Verbindungskabel mit der Variante, die Apple im MacBook Pro des Jahres 2016 nutzt. Tatsächlich ergab sich ein Längenunterschied – wie schon zuvor von Olivia88 angegeben – von zwei Millimetern zugunsten des neueren Modells. Wann Apple auf das längere Kabel wechselte, ist nicht bekannt, da es vom Unternehmen dazu keine Mitteilung gab.„Zwei Millimeter“ hören sich zunächst zwar nach keinem großen Fortschritt an, doch bei genauerer Betrachtung ergibt sich in jedem Fall ein Vorteil zu vorher. Da der Fehler höchstwahrscheinlich durch das Öffnen und Schließen des MacBook-Displays und dem damit zusammenhängenden Kabel-Kontakt mit dem Display Controller Board unterhalb der Touch Bar verursacht wird, können selbst kleinste Änderungen am Flex Cable ausschlaggebend sein. Nach längerer Zeit des regelmäßigen Öffnen und Schließens weist das Kabel durch den Kontakt potenziell Abnutzungserscheinungen auf, die sich in Form der genannten Lichthöfe äußern. Die um zwei Millimeter längere Kabelvariante dagegen kann besser in der Nähe des Display Controller Board platziert werden, was die Abnutzung verringert.iFixit ist sich aber nicht sicher, ob das längere Kabel den Fehler wirklich aus der Welt schafft oder nur aufschiebt. Sprich: Das neue Flex Cable könnte zwar länger durchhalten, irgendwann aber dennoch Fehler verursachen. Apple hat sich bislang weder zu „Flexgate“ noch zum geänderten Bauteil geäußert.