Finale Version von Xcode 9.4 erschienen

Zusammen mit iOS 11.4 hat Apple auch eine neue Version von Xcode 9.4 veröffentlicht, welche sich ähnlich lange wie iOS 11.4, macOS 10.13.5, tvOS 11.4 und watchOS 4.3.1 in der Beta-Phase befand.Version 9.4 bringt Unterstützung für Apples neues ClassKit-Framework mit - Dritthersteller können darüber Programme für das Klassenzimmer und den Bildungsmarkt entwickeln. Mit ClassKit ist es möglich, Apps zu programmieren, die direkt mit Apples neuer Schoolwork-App zusammenarbeiten. Lehrer können Aufgaben anlegen und den Fortschritt aller Schüler überwachen, auch wenn die Aufgaben in einer Dritthersteller-App bereitgestellt werden.Die neue Version bringt außerdem eine große Zahl von Fehlerbereinigungen mit. So behebt Apple diverse Probleme bei der Verwendung von Asset Catalogs, über die Bilder und andere Medien in Apps eingebunden werden können. Ad-Hoc-Builds für das Ausliefern von Programmen an Tester außerhalb des App Stores lassen sich mit Xcode 9.4 nun wieder ohne Fehler erstellen - zuvor traten hier Probleme mit der Signierung auf. Auch im Swift-Compiler hat Apple einige Probleme korrigiert - unter anderem einen Fehler, bei dem der Swift-Compiler reproduzierbar abstürzte. Xcode 9.4 steht kostenfrei zum Download im Mac App Store bereit - über die im Mac App Store integrierte Softwareaktualisierung können bestehende Xcode-Installationen aktualisiert werden. Wer nicht den Weg über den Mac App Store gehen möchte und Mitglied im Apple Developer Program ist, kann hier Xcode 9.4 auch außerhalb des App Stores beziehen.