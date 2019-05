Fehlende Teile: Apple ersetzt defekte Watch 2 durch Watch 3

Schreiben an Apples Stores und Service-Provider



Foto: Apple

Foto: Apple

Mindestens iPhone 5s erforderlich

Gutschrift statt Austausch möglich

Wer eine defekte Apple Watch 2 sein eigen nennt, erhält unter Umständen ein unfreiwilliges, aber möglicherweise erfreuliches Upgrade. Wegen akuter Ersatzteilknappheit ersetzt Apple zurzeit kaputte 38-Millimeter-Varianten der smarten Uhr in Aluminium-Ausführung durch eine äquivalente Apple Watch 3.In einem internen Dokument, das dem Nachrichtenportal MacRumors vorliegt, weist der iPhone-Hersteller sowohl die Mitarbeiter der hauseigenen Ladengeschäfte als auch autorisierte Service-Provider (AASP) auf die Ersatzteilknappheit hin. Um welche Bauteile es sich dabei im Einzelnen handelt, geht aus dem Schreiben nicht hervor. Allerdings betont Apple, dass der Engpass lediglich vorübergehend sei. Wann er behoben sein wird, ist nicht bekannt.Dieses aus der Not geborene "Upgrade" ist jedoch beileibe nicht für alle Besitzer einer defekten Apple Watch 2 von Vorteil. Da das Nachfolgemodell ausschließlich mit einem Smartphone aus Cupertino funktioniert, das zu watchOS 4 kompatibel ist, wird mindestens ein iPhone 5s benötigt. iPhone 5 und 5c sowie noch ältere Geräte unterstützen die Apple Watch 3 nicht. Die Mitarbeiter in den Apple Stores werden in dem internen Dokument daher dazu angehalten, die Kunden ausdrücklich auf diesen Umstand hinzuweisen und ihnen die Möglichkeit anzubieten, ein aktuelles und damit kompatibles iPhone zu erwerben.Wer aus welchen Gründen auch immer nicht mit dem Austausch seiner defekten Uhr gegen eine Apple Watch 3 einverstanden ist, kann bei Apples Support-Abteilung eine entsprechende Gutschrift beantragen. Dieses Angebot gilt aber verständlicherweise nur so lange, bis die derzeit fehlenden Ersatzteile wieder verfügbar sind. Da Apple zudem den Tausch gegen ein neueres Modell aus Kulanzgründen vornimmt, muss damit gerechnet werden, dass diese Praxis vom Unternehmen jederzeit eingestellt werden kann.