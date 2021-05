Faltbares iPhone mit 8-Zoll-Display? Technische Details und Zeitplan durchgesickert

Apple hat faltbare Smartphones im Visier

Faltbare Smartphones sind zwar schon seit ein paar Jahren auf dem Markt, doch auf den großen Durchbruch warten die Gadgets nach wie vor. In den nächsten Jahren könnte laut Experteneinschätzungen Bewegung in den Markt kommen. Vor allem ein Unternehmen soll dabei helfen: Apple. Das Unternehmen aus Cupertino hat einem Bericht zufolge einmal mehr die Möglichkeit, für den Durchbruch einer Gerätekategorie zu sorgen. Demnach plant Apple die Veröffentlichung eines faltbaren iPhones für das Jahr 2023.Während andere Smartphone-Anbieter wie Samsung schon längst entsprechende Produkte wie das Galaxy Z Fold auf den Markt gebracht haben, hält sich Apple diesbezüglich noch zurück. Die Betonung liegt auf "noch", da es schon in der Vergangenheit Berichte über Apples Forschungsarbeit an faltbaren iPhone-Modellen gab. So habe das Unternehmen fest vor, den Markt der "Foldables" zu betreten. Zulieferer-Insider Ming-Chi Kuo nennt in einem neuen Bericht an Investoren einen konkreten Zeitplan für die Umsetzung des Plans – inklusive technischen Details zum kommenden Apple-Produkt.Laut Kuo werden Foldable-Modelle in den nächsten Jahren zu einer essenziellen Produktkategorie für alle großen Smartphone-Anbieter – und damit auch Apple. Das Unternehmen aus Cupertino habe das schon lange erkannt und tüftele an diesbezüglichen Produkten. Demzufolge ist mit einem faltbaren 8-Zoll-iPhone mit OLED-Technologie zu rechnen. Apple visiere eine Auflösung von 3200 × 1800 Pixeln an.Das zukünftige Apple-Gerät sei voraussichtlich weit fortgeschrittener als heutige Falt-Smartphones. Während sich aktuelle Modelle nur an einer Stelle und auf eine bestimmte Weise zusammenfalten lassen, geht Kuo für die Zukunft von mehrfach faltbaren Geräten aus. Apple könnte diesbezüglich eine Vorreiterrolle einnehmen und den Markt prägen. Dafür sei eine neue Touch-Technologie mit der Bezeichnung "Silver Nanowire" vonnöten, die entsprechende Falt-Features ermöglicht. Im Zuge dessen sei mit mehr Falt-Gerätekategorien als bisher zu rechnen, so Kuo. Bislang handelt es sich bei Geräten wie dem Samsung Galaxy Z Fold in erster Linie um eine Mischung aus Smartphone und Tablet.Zukünftig sollen die Gerätegrenzen zwischen Smartphone, Tablet und Laptop mithilfe von Falt-Features weiter verschwimmen, sodass mehr Hybrid-Produkte erscheinen. Apple könnte dank des traditionell ausgefeilten Hardware-Designs hier zu den Gewinnern gehören, so Kuo.Der Zulieferer-Experte geht von einem Marktstart des Falt-iPhones im Jahr 2023 aus. Das deckt sich mit früheren Meldungen. Apple liefert demzufolge in zwei Jahren 15 bis 20 Millionen entsprechende Geräte aus. Die Stückzahl soll in den Folgejahren deutlich steigen.