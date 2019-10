Faltbares Smartphone: Huawei Mate X erscheint im November

Mate X kostet mindestens 2.150 Euro

Displays auf den Außenseiten

Achtkern-SoC und 8 Gigabyte RAM

Eigentlich sollte das Mate X, Huaweis erstes faltbares Smartphone, bereits im Sommer verfügbar sein. Der chinesische Hersteller musste allerdings bereits zweimal den Erscheinungstermin nach hinten verschieben. Offenbar hält man das Gerät in Shenzhen nun für marktreif: Im November wird es zu haben sein, vorerst allerdings nur in China.Huawei nannte den definitiven Erscheinungstermin im Rahmen einer Veranstaltung am Firmensitz in der chinesischen Stadt Shenzhen. In seinem Heimatland verkauft das Unternehmen das Mate X ab 15. November zu einem Preis von umgerechnet knapp 2.150 Euro für das Basismodell mit 8 Gigabyte RAM und 512 Gigabyte Speicherplatz. Dem Konzern zufolge ist über die Markteinführung in anderen Weltregionen, unter anderem auch in Europa, noch nicht abschließend entschieden. In den USA verkauft Huawei bislang keine Smartphones.Das Mate X unterscheidet sich in einem entscheidenden Punkt von Samsungs problembehaftetem Galaxy Fold: Im Unterschied zum faltbaren Gerät aus Südkorea sitzen die beiden OLED-Displays des chinesischen Smartphones auf den Außenseiten. Die Panels sind mit Diagonalen von 6,6 Zoll (vorn) und knapp 6,4 Zoll (hinten) unterschiedlich groß. Grund hierfür ist das sogenannte Balkendesign mit einem dickeren Griff, in dem die Kameras untergebracht sind. Auseinandergefaltet ergeben die beiden Displays einen Touchscreen mit einer Diagonalen von 8 Zoll.In Huaweis Mate X arbeitet ein hauseigener Kirin 980, der Achtkerner ist bereits aus dem Mate 20 Pro bekannt und gilt im Android-Lager als High-End-Chip. Das faltbare Dual-SIM-Smartphone unterstützt 5G und LTE. Der Speicher lässt sich mit einer Nano-SD-Karte erweitern, allerdings nur unter Verzicht auf die zweite SIM-Karte. Die in Zusammenarbeit mit Leica entwickelte Hauptkamera verfügt über einen Bildsensor mit 40 Megapixeln, zwei weitere Kameras bieten 16 beziehungsweise 8 Megapixel. Zudem ist eine Tiefenkamera verbaut. Huawei liefert das Mate X mit Android 9 und der hauseigenen Oberfläche EMUI 9.1 aus, in China allerdings wie stets ohne Google-Anwendungen.