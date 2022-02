Facebook macht weniger Gewinn, Aktie stürzt ab – Zuckerberg: Apple kostet uns Milliarden

Metas Jahresumsatz beträgt 118 Milliarden US-Dollar

"Metaverse" sorgt für hohe Kosten, Nutzerzahlen stagnieren

Zuckerberg: Apple kostet uns 10 Milliarden US-Dollar im Jahr

Die Aktie der Facebook-Mutter Meta verlor nach der Bekanntgabe der Zahlen für das letzte Quartal des vergangenen Jahres massiv an Wert. Die Papiere brachen nachbörslich um bis zu 23 Prozent ein. Ursache dafür ist zum einen der Rückgang des Unternehmensgewinns bei massiv gestiegenen Umsätzen. Zudem sorgte Meta-CEO mit Hinweisen auf zunehmende Konkurrenz, deutlich steigende Kosten und einen eher pessimistischen Ausblick auf die Zukunft für schlechte Stimmung bei den Anlegern.Meta erzielte von Oktober bis Dezember 2021 einen Umsatz in Höhe von 33,7 Milliarden US-Dollar, ein Zuwachs von rund 20 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das geht aus Zahlen hervor, welche das Unternehmen jetzt veröffentlichte ( PDF-Datei). Beim Quartalsgewinn hingegen verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang von etwa 1,5 Prozent, dieser belief sich auf 12,6 Milliarden US-Dollar. Für das gesamte Jahr 2021 sehen die Daten allerdings freundlicher aus: Der Umsatz stieg um 37 Prozent auf knapp 118 Milliarden US-Dollar, beim Gewinn legte der Konzern um 43 Prozent auf etwa 47 Milliarden US-Dollar vor Steuern zu.Das positive Jahresergebnis wird aber von einigen Faktoren überschattet, die Metas zukünftige Geschäftsentwicklung beeinträchtigen könnten. Die vor allem durch den Aufbau der digitalen Welt namens "Metaverse" erheblich steigenden Kosten schmälern die Marge des Unternehmens. Zudem sähen sich die Meta-Töchter Facebook und Instagram scharfer Konkurrenz durch TikTok ausgesetzt, sagte Meta-CEO Mark Zuckerberg laut einem Bericht von n-tv . Der Konzern will daher künftig mit der neuen Plattform Reels stärker auf kurze Videos setzen, was jedoch die Erlöse unter Druck setze. Sorge bereitet auch die stagnierende Zahl der täglich aktiven Nutzer, diese lag im letzten Quartal bei gut 1,9 Milliarden und somit lediglich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.Darüber hinaus machen sich die von Apple mit iOS 14.5 eingeführten Anti-Tracking-Maßnahmen beim Umsatz von Meta negativ bemerkbar. Das war Mark Zuckerberg zufolge bereits 2021 so und wird auch 2022 anhalten. Meta-Finanzchef Dave Wehner rechnet damit, dass App Tracking Transparency (ATT) die Erlöse um zehn Milliarden US-Dollar reduzieren wird. Da das Unternehmen in den Apps für iPhone und iPad die ausgespielte Werbung nicht mehr so gut wie früher auf Zielgruppen zuschneiden kann, lässt sich der Erfolg von Kampagnen nicht mehr hinreichend exakt ermitteln, was zu sinkenden Erträgen führt. Wehner zufolge profitiert zudem Google von der Maßnahme des iPhone-Konzerns, denn das Geschäft mit Suchmaschinen-Anzeigen sei davon nicht betroffen.