Facebook Messenger: Absturz nach der Eingabe weniger Wörter

Messenger stürzt nach Worteingabe ab

Kein Workaround bekannt

Diverse Nutzer berichten von einem nervigen Fehler der iOS-App Facebook Messenger. Betroffene, die die Chat-Anwendung des sozialen Netzwerks auf einem iPhone, iPad oder iPod touch verwenden, können die App nach der Eingabe weniger Wörter nicht mehr verwenden. Das Programm friert ein und lässt entsprechend keine weiteren Nutzeraktionen zu. Facebook untersucht das Problem bereits.Warum der Facebook Messenger nach dem Eintippen weniger Wörter im jeweiligen Chat-Fenster abstürzt, ist nicht bekannt. Manche Anwender vermuten ein fehlerhaftes Zusammenspiel zwischen der App und der Autokorrektur in iOS. Twitter-Nutzerin [CHAR] etwa meldet, dass der Facebook Messenger auf ihrem iPhone 6 jedesmal den Dienst quittiert, sobald die Autokorrektur ein eingetipptes Wort ändert.Bislang gibt es noch kein wirksames Vorgehen, mit dem sich der Fehler bis zum Erscheinen eines App-Updates eindämmen lässt. Weder ein Neustart der App noch des iPhones oder iPads hilft. Auch das Löschen der Anwendung und die darauffolgende Neuinstallation sind wirkungslos.Facebook versicherte gegenüber TechCrunch, an einer Lösung zu arbeiten. Details dazu, was das Problem hervorruft und wie lange es bis zu einem Bugfix-Update voraussichtlich dauert, machte das Social-Media-Unternehmen nicht.Weltweit benutzen über eine Milliarde Anwender den Facebook Messenger. David Marcus, der bei Facebook für die Chat-App verantwortlich ist, kündigte vor Kurzem größere Neuerungen an: „Die App wurde mit der Zeit zu überladen“, so Marcus via Blogeintrag . 2018 soll das Chat-Tool deutlich vereinfacht und entschlackt werden, um ein besseres Nutzungserlebnis zu bieten.