Facebook Messenger 4: Modernere UI, einfachere Navigation und mehr Chat-Farben

Übersichtlichere Benutzeroberfläche

Chat-Ansichten individualisieren

Facebook hat eine modernisierte Version des hauseigenen Messenger für iPhone und iPad angekündigt, die das Nutzungserlebnis verbessern soll. Das User Interface des mobilen Chat-Tools wurde komplett überarbeitet, um die Navigation für Nutzer übersichtlicher als zuvor zu gestalten. Der Messenger verfügt fortan über drei zentrale Tabs, die einen schnellen Zugang zu den drei neuen Hauptbereichen der Software ermöglichen sollen: „Chats“, „People“ und „Discover“.Im Bereich „Chats“ finden Anwender – wie es der Name schon vermuten lässt – die Konversationsfunktionen der App. Die Benutzeroberfläche besteht aus einer chronologischen Liste der letzten Chats und häufig kontaktierten Menschen. Das Kamera-Icon ganz oben erlaubt es Nutzern, Fotos ohne große Umstände aufzunehmen und in Gespräche einzubinden.„People“ zeigt die Kontaktliste des Anwenders inklusive der neusten Nutzer-Storys. Zudem ist zu sehen, wer gerade online ist. Der dritte Tab „Discover“ sammelt die verschiedensten Features des Sozialen Netzwerks, darunter Spiele, News, Dienste und mehr.Facebook erweitert mit Messenger 4 die Möglichkeiten, Chat-Ansichten optisch an Nutzerbedürfnisse anzupassen. Die einzelnen Chat-Blasen lassen sich mit verschiedenen Farben versehen, um die aktuelle Stimmung des Anwenders widerzuspiegeln, so Facebook Facebook Messenger 4 für iOS erscheint im Laufe der nächsten Wochen. Zusätzlich zu den genannten Features wird es in Zukunft weitere neue Funktionen geben, darunter ein Dark Mode. Facebook hat noch keinen Zeitplan für deren Implementierung genannt.